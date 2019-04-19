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19 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

kutay.kaya kutay.kaya
EKONOMİ  | 19.04.2019 08:55 | Son Güncelleme

19 Nisan 2019 altın fiyatları Kapalıçarşı’da gram 239,01 TL alış, 239,12 TL satış olarak işlem görüyor. Altının önceki günlere göre hareketinde yaşanan iniş çıkışlar çok sert olmamakla birlikte her an bir son dakika haberi ile değişme ihtimali taşıyor.

19 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Dün yükselişle başlayan altın, piyasaların açılmasından bir süre sonra kapanışa göre %0,68 primle dengelendi. Dengelenme seviyesi 236,7 TL oldu. Kapalıçarşı’da çeyrek altının fiyatı 389 TL, Cumhuriyet altınının fiyatı ise bin 582 TL olarak işlem gördü.
Hem yurt içindeki siyasi dengelenme hem de yurt dışından gelen haberler ile yön değiştiren döviz ve altın piyasasında dün özellikle Asya piyasalarındaki negatif seyir dikkat çekti. Ons fiyatı dün akşama doğru 0,19 değer kaybıyla bin 271,75 dolar seviyesinden işlem gördü. Analistlere göre ons altın düşüşleri kalıcı değil. Çünkü Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri, 17 Nisan’da bir ayın en yüksek seviyesi olan 2,61’i gördü. Güne çeşitli iniş çıkışlarla devam eden altın, 235,8 TL seviyesinde başladığı güne, saat 08:00 sularından sonra artarak devam etti. Piyasaların açlımasıyla birlikte 237,5 TL’yi zorlayan altının gram fiyatı, 10:30’a doğru bu sınırı aşarak yukarı yönlü seyretti. Saat 12:00 sularında 240 TL’yi gören altın, bu değerden sonra yavaş yavaş düşerek, piyasaların kapanma saatinde 237,5 TL’de stabil kaldı. Dün, piyasalarda altının değeri şöyle idi:

Altın (TL/GR) alış 237,54 TL, satış 237,62 TL

22 Ayar Bilezik alış 216,50 TL, satış 219,00 TL,

Altın (ONS) alış 1.275,15 satış 1.275,42

Altın ($/kg) alış 40.792,00 satış 40.805,00

Altın (Euro/kg) alış 36.334,00 satış 36.344,00

Cumhuriyet Altını alış 1.578,00 TL satış 1.602,00 TL

Yarım Altın alış 759,53 TL satış 779,22 TL,

Çeyrek Altın alış 380,96 TL satış 389,61 TL

Reşat Altını alış 1.610,47 TL satış 1.634,95 TL

Kulplu Reşat Altını alış 1.612,69 TL satış 1.637,20 TL

22 Ayar Altın TL/Gr alış 217,12 satış 217,30

18 Ayar Altın TL/Gr alış 173,79 satış 173,94

14 Ayar Altın TL/Gr alış 135,72 satış 135,83

Kapalıçarşı Ziynet 2.5 alış 3.809,55 TL ve satış 3.869,91 TL

Kapalıçarşı Ziynet 5 li alış 7.591,37 TL, satış 7.740,59 TL

Bugün Kapalıçarşı’da altın fiyatı açılışı X TL’den gerçekleştirdi. Buna göre 19 Nisan 2019 altın fiyatları şöyle

Altın (TL/GR) alış 238,92 TL, satış 239,03 TL

22 Ayar Bilezik alış 216,70 TL, satış 218,70 TL,

Altın (ONS) alış 1275,50 , satış 1276,11

Altın ($/kg) alış 40.803,00 satış 40.823,00

Altın (Euro/kg) alış 36.334,00 satış 36.344,00

Cumhuriyet Altını alış 1578,00 TL satış 1602,00 TL

Yarım Altın alış 762,15 TL satış 781,64 TL,

Çeyrek Altın alış 382,27 TL satış 390,82 TL

Reşat Altını alış 1578,00 TL satış 1602,00 TL

Kulplu Reşat Altını alış 1.612,69 TL satış 1.637,20 TL

22 Ayar Altın TL/Gr alış 217,89 satış 218,00

18 Ayar Altın TL/Gr alış 174,41 satış 174,49

14 Ayar Altın TL/Gr alış 136,18 satış 136,25

Kapalıçarşı Ziynet 2.5 alış 3.809,55 TL ve satış 3.869,91 TL

Kapalıçarşı Ziynet 5 li alış 7.597,91 TL, satış 7.747,29 TL

19 Nisan ilk saatlerinde gram altın 237,9968 TL’den işlem görmeye başladı. Küçük ziynet olarak da ifade edilen çeyrek altın 397,6248 TL kurundan işlem gördü. Çeyrek altın 18 Nisan’da 394,5840 TL ile güne başladı. Gün içinde 400,8173 TL en yüksek gördüğü rakam oldu. En düşük rakam ise 394,1031 TL oldu. 19 Nisan 2019 altın fiyatları günün ilk saatlerinde Has altın alış fiyatı 237,3468 TL satış fiyatı 238,2130 TL’den, ATA Lira alış fiyatı 1568.7674 TL ve satış fiyatı 1574.4926 TL’den işlem gördü. Altının 19 Nisan gününün ilk saatlerinde çok hafif yükselme eğimli bir grafik çizdiği dikkat çekti. Yükselme değişimi %0.88 olarak hesaplanan altın, gün içinde hareketliliğini sürdürdü.


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