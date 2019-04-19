19 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Dün yükselişle başlayan altın, piyasaların açılmasından bir süre sonra kapanışa göre %0,68 primle dengelendi. Dengelenme seviyesi 236,7 TL oldu. Kapalıçarşı’da çeyrek altının fiyatı 389 TL, Cumhuriyet altınının fiyatı ise bin 582 TL olarak işlem gördü.

Hem yurt içindeki siyasi dengelenme hem de yurt dışından gelen haberler ile yön değiştiren döviz ve altın piyasasında dün özellikle Asya piyasalarındaki negatif seyir dikkat çekti. Ons fiyatı dün akşama doğru 0,19 değer kaybıyla bin 271,75 dolar seviyesinden işlem gördü. Analistlere göre ons altın düşüşleri kalıcı değil. Çünkü Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri, 17 Nisan’da bir ayın en yüksek seviyesi olan 2,61’i gördü. Güne çeşitli iniş çıkışlarla devam eden altın, 235,8 TL seviyesinde başladığı güne, saat 08:00 sularından sonra artarak devam etti. Piyasaların açlımasıyla birlikte 237,5 TL’yi zorlayan altının gram fiyatı, 10:30’a doğru bu sınırı aşarak yukarı yönlü seyretti. Saat 12:00 sularında 240 TL’yi gören altın, bu değerden sonra yavaş yavaş düşerek, piyasaların kapanma saatinde 237,5 TL’de stabil kaldı. Dün, piyasalarda altının değeri şöyle idi: