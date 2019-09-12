"19. Sinema Burada Festivali" başladı

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sinema sektörünün gelişmesi adına yaptıkları çalışmalara değindi. Soyer, İzmir’in tanıtımını güçlendirerek doğal ve kültürel değerlerine erişimi kolaylaştırmak yoluyla il genelindeki refahı arttırmak ve bu refahın adil bir biçimde dağılmasını sağlamak amacıyla ‘İzmir Vakfı’ adında bir vakıf kurduklarını ve ilk projelerinin "Sinema İzmir" olduğunu söyledi.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) etkinleri kapsamında düzenlenen "19. Sinema Burada Festivali"nde ünlü oyuncular İpek Bilgin ve Taner Birsel’e "Onur Ödülü", Saadet Işıl Aksoy ile Ozan Güven’e "Başarı Ödülü" verildi.

Birincilik ödülü Onur Güler'in "Yara", ikincilik ödülü Zeynep Dilan Süren’in "Büyük İstanbul Depresyonu", üçüncülük ödülü de Murat Emir Eren’in "Evde Yok" adlı kısa filmlerine layık görüldü. Yarışmanın birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL, üçüncüsüne ise 5 bin TL verildi.

Festival film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak

Festival, oyunculuk ve film yapım atölye çalışmalarıyla da sinema sektörüne atılmak isteyen yeni isimleri destekleyecek. Kamera önü ve sahne oyunculuğuna yönelik tüm detayların inceleneceği oyunculuk atölyesi, ünlü oyuncu Bihter Dinçel moderatörlüğünde gerçekleştirilirken; başarılı yazar ve yönetmen Ümit Ünal'ın "Sinema Dili" üzerine kurgulayacağı film yapım atölyesinde ise katılımcılara sinemada hikaye yaratma üzerine eğitimler verilecek.

Bu arada, açılış töreninde sinemacı Ümit Oral’ın 2012’den bu yana çektiği çeşitli fotoğraflar da sergilendi.



