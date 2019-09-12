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"19. Sinema Burada Festivali" başladı

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SİNEMA TV  | 12.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) etkinleri kapsamında düzenlenen "19. Sinema Burada Festivali" başladı.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) etkinleri kapsamında düzenlenen "19. Sinema Burada Festivali"nde ünlü oyuncular İpek Bilgin ve Taner Birsel’e "Onur Ödülü", Saadet Işıl Aksoy ile Ozan Güven’e "Başarı Ödülü" verildi.

Dün hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Süleyman Turan’ın fotoğraflarından oluşan kısa bir video gösterimiyle başlayan açılış töreninde, ünlü müzisyen Anjelika Akbar’ın çeşitli filmlerden derlenen sahnelerin eşlik ettiği piyano konseri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sinema sektörünün gelişmesi adına yaptıkları çalışmalara değindi.
Soyer, İzmir’in tanıtımını güçlendirerek doğal ve kültürel değerlerine erişimi kolaylaştırmak yoluyla il genelindeki refahı arttırmak ve bu refahın adil bir biçimde dağılmasını sağlamak amacıyla ‘İzmir Vakfı’ adında bir vakıf kurduklarını ve ilk projelerinin "Sinema İzmir" olduğunu söyledi.

Kısa film yarışmasının kazananları ödüllerini aldı

Törende, bu yıl toplam 75 projenin katıldığı 4. Kısa Film Proje Yarışması’nda dereceye girenler ise ödüllerini ünlü sanatçılarla aynı sahnede aldı.

Birincilik ödülü Onur Güler'in "Yara", ikincilik ödülü Zeynep Dilan Süren’in "Büyük İstanbul Depresyonu", üçüncülük ödülü de Murat Emir Eren’in "Evde Yok" adlı kısa filmlerine layık görüldü. Yarışmanın birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL, üçüncüsüne ise 5 bin TL verildi.

Festival film gösterimleriyle sınırlı kalmayacak

Festival, oyunculuk ve film yapım atölye çalışmalarıyla da sinema sektörüne atılmak isteyen yeni isimleri destekleyecek. Kamera önü ve sahne oyunculuğuna yönelik tüm detayların inceleneceği oyunculuk atölyesi, ünlü oyuncu Bihter Dinçel moderatörlüğünde gerçekleştirilirken; başarılı yazar ve yönetmen Ümit Ünal'ın "Sinema Dili" üzerine kurgulayacağı film yapım atölyesinde ise katılımcılara sinemada hikaye yaratma üzerine eğitimler verilecek.
Bu arada, açılış töreninde sinemacı Ümit Oral’ın 2012’den bu yana çektiği çeşitli fotoğraflar da sergilendi.


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İzmir Enternasyonal Fuarı 19. Sinema Burada Festivali İpek Bilgin Taner Birsel Saadet Işıl Aksoy ozan güven

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