19 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

19 Şubat akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 19 Şubat akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor All Star, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TRT1'de Gönül Dağı yer aldı.

19 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Şubat Cumartesi akşamı, Survivor, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler ve Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle ekrana geldi. 19 Şubat reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 19 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

