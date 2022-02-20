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19 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

20.02.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Merakla beklenen 19 Şubat reyting sonuçları netlik kazandı. Bilindiği üzere her gün, bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. Farklı kanallarda yer alan birbirinden değerli yapımlar reyting mücadelesinin kazananı olmak için her gün büyük bir mücadele veriyor. Peki 19 Şubat günü en çok izlenen yapımlar arasında bakalım hangileri yer almış. İşte 19 Şubat reyting sonuçları!

19 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

19 Şubat akşamı birbirinden farklı yapımlar izleyiciler karşısına çıktı. Kimisi çok izlendi kimisi ise daha az izlendi. 19 Şubat akşamı Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor All Star, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, TRT1'de Gönül Dağı yer aldı.

19 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Şubat Cumartesi akşamı, Survivor, Gönül Dağı, Şarkılar Bizi Söyler ve Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle ekrana geldi. 19 Şubat reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım açıklandı. 19 Şubat 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer vereceğiz...

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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