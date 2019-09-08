19 yıl boyunca veriler çalınmış

Siber güvenlik kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, bu sızıntı Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin 2018'den beri yaşadığı ikinci büyük veri sızıntısı. Ancak sızıntının bu denli uzun yıllardır devam ettiğinin anlaşılması şaşırttı.

Konuyla ilgili açıklama üniversiteden geldi. Avustralya Ulusal Üniversitesi (Australian National University - ANU) Rektör Yardımcısı Brian Schmidt, şu bilgileri paylaştı:

“Çalışanların, öğrencilerin ve misafirlerin kişisel bilgilerini kapsayan ve 19 yıl öncesine kadar uzanan oldukça büyük miktarlarda kişisel veriye yetkisiz kişiler tarafından erişildiğine inanıyoruz."

Çalınan bilgiler tahmini olarak 200 bin kişiyi kapsıyor ve isimler, adresler, doğum tarihleri, telefon numaraları, kişisel e-posta adresleri, acil durum iletişim bilgileri, vergi numaraları, bordro bilgileri, banka hesap dökümleri ve pasaport bilgileri gibi pek çok veriyi içeriyor.

SIZMAYAN VERİLER DE VAR



Kredi kartı bilgileri, hastane kayıtları, araştırma verileri ve fikri mülkiyet bilgileri gibi diğer bilgilere ise erişilemediği belirtildi. ANU, Avustralya devlet güvenlik ajansları ve güvenlik uzmanlarıyla birlikte yürütülen araştırmaları sürdürüyor.