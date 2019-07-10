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1907 Fenerbahçe League of Legends takımında ayrılık

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ESPOR  | 10.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

1907 Fenerbahçe ile takımın destek oyuncusu Only35’in yolları ayrıldı. Genç oyuncunun yeni durağının IWCats olması bekleniyor.

1907 Fenerbahçe League of Legends takımında ayrılık

1907 Fenerbahçe League of Legends takımının destek oyuncusu Emin “Only35” Aydın ile yollar ayrıldı. Dün akşam veritabanı verilerine göre sosyal medyada dolaşan paylaşımlar, bugün Only35’in sosyal medyada paylaştığı mesajlarla teyit edilmiş oldu.

“Selamlar, 1 sene 1907 Fenerbahçe Espor takımında bulundum ve geçen günlerde karşılıklı olarak ayrılma kararı aldık. Öncelikle yönetime sonra da destekçilerimize teşekkür ederim.” -Only35

Only35 ile 1907 Fenerbahçe’nin yolları ayrıldı

2017 yılında profesyonel League of Legends hayatına başlayan Emin “Only35” Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile 1907 Fenerbahçe takımıyla yollarının ayrıldığını doğruladı. Mayıs 2018 yılından beri 1907 Fenerbahçe bünyesinde bulunan oyuncu VFŞL‘de oynamak için pek şans bulamamıştı.

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Only35, geçtiğimiz mevsim 1907 Fenerbahçe Akademi takımı ile şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Kış Mevsimi’ni iki şampiyonlukla kapatan sarı lacivertli ekip, MSI‘a katılmaya hak kazandı. Grubu 4 galbiyet 2 mağlubiyet ile tamamlayan iki takımdan biri olan 1907 Fenerbahçe, tiebreak aşamasında Vietnam temsilcisi Phong Vũ Buffalo ile karşılaşmış ve mücadeleden mağlubiyetle ayrılmıştı. Takıma dahil olduğundan beri Şampiyonluk Ligi’nde mücadele etme fırsatı bulamayan Only35, beklenmeyen bir değişiklikle takımın son maçlarında görev aldı. Ancak tiebreak aşaması hem 1907 Fenerbahçe, hem Emin, hem de ekranları başında takımı destekleyenler için kötü bir son ile tamamlandı.

Only35’in yeni takımı belli oluyor

Emin “Only35” Aydın’ın takımdan ayrıldığı bilgisi Riot veri tabanına düştükten sonra oyuncunun yeni takımı hakkında dedikodular dolaşmaya başladı. Esporin’in paylaşımına göre Only35, IWCats ile anlaşmaya çok yakın. IWCats’in geçtiğimiz günlerde destek oyuncusu Cenk “EliWood” Parlak ile yollarını ayırdığını düşünecek olursak bu iki taraf için de uygun bir hamle gibi görünüyor.


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Anahtar Kelimeler:
1907 Fenerbahçe League of Legends espor haber

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