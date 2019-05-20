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1919 Megabyte internet hediye ediyor!

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TEKNOLOJİ  | 20.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türk Telekom’dan muhteşem bir kampanya geldi. Türk Telekom, 19 Mayıs 2019 tarihinde gençlere özel olan Selfy paketine 1919 Megabyte internet hediye edeceğini açıkladı.

1919 Megabyte internet hediye ediyor!

Operatör devinden yapılan açıklamaya göre; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen kampanya ile milyonlarca Selfy kullanıcısı, 1919 Megabayt internet kazanma şansına sahip olacak. Kampanyaya katılmak için Selfy kullanıcılarının, 19 Mayıs Pazar günü, Türk Telekom’un mobil online işlemler uygulaması üzerinde yer alan “Sil Süpür“ü kullanması yeterli olacak.

Selfy kullanıcıları kazandıkları 1919 megabayt interneti hediyesini tam iki gün boyunca kullanabilecek. Bakalım Türk Telekom’un bu hamlesinden sonra Ramazan ayında hediyeler dağıtan Turkcell ve Vodafone cephesinden karşı bir hamle gelecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
türk telekom

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