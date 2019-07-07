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1955'te Dodge La Femme adlı bu araba sadece kadınlar için oluşturuldu

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 07.07.2019 04:39 | Son Güncelleme

Sadece kadınlar için üretildi sonra olanlar ise her şeyi değiştirdi.

1955'te Dodge La Femme adlı bu araba sadece kadınlar için oluşturuldu

Her şey yumuşak ve yuvarlak... Rahat pembe koltuklarla, tabii ki pembe olması gereken birçok aksesuar var. Küçük bir kızın rüyası gibi geliyor değil mi? İşte tam da bu şekilde sadece kadınlar için üretilen Dodge La Femme'yi daha önce hiç duyup gördünüz mü? Tam bir prenses arabası olan bu aracın içi de dışı kadar büyüleyiciyken sonradan fitmanın yaşadıklarıyla bu araba üretimden kalkıyor.

İşte kadınlara özel üretilen o araba ve hikayesi...

1955 Dodge LaFemme, özellikle kadınlar için tasarlandığı ve pazarlandığı için tamamen mantıklı bir seçim olan pembe rengin baskın olduğu kadınsı tasarımıyla dikkat çekiyor.

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Arabayı yapan Dodge, arabanın pembe bir şemsiye, pembe bir el çantası ve bir ruj tutucu gibi aksesuarlarıyla tamamlamasını sağladı.

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Tüm görkemli pazarlamaya rağmen, kadınlar bu arabaları almak için acele etmedi. Durum böyle olunca, üzgün küçük pembe arabalar toz toplayan showroomlarda kaldı. Bu nedenle, Dodge gelecek yılki modelde pembe aksesuarlardan vazgeçti.
Bu onların aracın içine parlak pembe bir halı döşemelerini engellemedi. İç mekanda ise lavanta tonlarında bir boya kullanmalarını sağladı.

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Ancak çoğu aksesuarın çıkarılmasına rağmen, şemsiye ve yağmurluklar gibi diğer eşyalar kaldı. Belki de bu uygulama 1956 modelinde satış yapmalarına katkıda bulundu. Sadece 1.500 otomobil galeriden ayrılırken geri kalanlar toz biriktirmeye devam etti.
Özgün tasarımdan gelen çanta ön koltuğun arkasında özel bir tutucuya sahip olacak ve içeri girdiğinde arabanın ortasında bir kilit taşı oluşturacaktı. Ama bu bile kadınları cezbetmedi.

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Bu küçük pazarlama deneyi, pazarlamacıların cinsiyete dayalı stratejileri yeniden düşünmelerini ve sonuçta araba gibi önemli alımlar söz konusu olduğunda buna güvenmeyi bırakmalarını sağladı ve bu arabaların üretimi son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Dodge La Femme araba

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