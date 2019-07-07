1955'te Dodge La Femme adlı bu araba sadece kadınlar için oluşturuldu

Her şey yumuşak ve yuvarlak... Rahat pembe koltuklarla, tabii ki pembe olması gereken birçok aksesuar var. Küçük bir kızın rüyası gibi geliyor değil mi? İşte tam da bu şekilde sadece kadınlar için üretilen Dodge La Femme'yi daha önce hiç duyup gördünüz mü? Tam bir prenses arabası olan bu aracın içi de dışı kadar büyüleyiciyken sonradan fitmanın yaşadıklarıyla bu araba üretimden kalkıyor.

İşte kadınlara özel üretilen o araba ve hikayesi...

1955 Dodge LaFemme, özellikle kadınlar için tasarlandığı ve pazarlandığı için tamamen mantıklı bir seçim olan pembe rengin baskın olduğu kadınsı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Arabayı yapan Dodge, arabanın pembe bir şemsiye, pembe bir el çantası ve bir ruj tutucu gibi aksesuarlarıyla tamamlamasını sağladı.

Tüm görkemli pazarlamaya rağmen, kadınlar bu arabaları almak için acele etmedi. Durum böyle olunca, üzgün küçük pembe arabalar toz toplayan showroomlarda kaldı. Bu nedenle, Dodge gelecek yılki modelde pembe aksesuarlardan vazgeçti.

Bu onların aracın içine parlak pembe bir halı döşemelerini engellemedi. İç mekanda ise lavanta tonlarında bir boya kullanmalarını sağladı.