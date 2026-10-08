10.000 mAh bataryası var: vivo S2 FE tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Ağustos ayında vivo S2 ile S serisini Hindistan'a geri getiren vivo, şimdi de seriye yeni bir model ekledi. vivo S2 FE, 10.000 mAh kapasiteli devasa bataryası ve 6,83 inçlik büyük ekranıyla geliyor.

VIVO S2 FE'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni akıllı telefonun en dikkat çekici özelliği, 10.000 mAh kapasiteli bataryası. vivo'nun en büyük bataryası olan bu birim, 44 W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca ters şarj özelliği sayesinde telefon, taşınabilir bir powerbank olarak da kullanılabiliyor.

vivo S2 FE, 6,83 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geliyor. Ekrana entegre parmak izi okuyucusu bulunan cihaz, gücünü Dimensity 7300e yonga setinden alıyor.

Kamera tarafında ise telefonun arkasında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX852 ana kamera ve 2 megapiksellik ikincil kamera bulunuyor. Ön tarafta da selfie için 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile çalışan vivo S2 FE, IP69 derecesine sahip. Cihazın MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikası da var.

Bağlantı seçenekleri arasında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve GPS bulunuyor.

VIVO S2 FE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

vivo S2 FE, 20 Ekim'den itibaren satışa sunulacak. Stellar Green, Titan Black ve Zen White olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen telefonun açıklanan fiyatları ise şöyle: