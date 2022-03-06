ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu programda yarışmacıya sorulan, "1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 50 bin TL'lik o sorunun yanıtı...
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