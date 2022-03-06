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1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?

06.03.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu programda yarışmacıya sorulan, "1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 50 bin TL'lik o sorunun yanıtı...

1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?

1973'te "Hayatım boyunca bir kadın başbakan olacağını düşünmüyorum" diyen kimdir?

A) 2. Elizabeth
B) Margaret Thatcher
C) Winston Churcill
D) Tansu Çiller

Doğru cevap: B seçeneği

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atv
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