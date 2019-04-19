1979'da İranlı kadınlar nasıl görünüyordu?

Sadece yarım yüzyıl önce, İran laik bir devletti. Kadınlar mayo ve mini etek giyerlerdi, erkeklerle özgürce iletişim kurabiliyorlardı ve bir eğitim alıyorlardı. Söylemeye gerek yok, ülke hızla gelişiyordu. Fakat 1979'da İslami devrim gerçekleşti ve her şey çarpıcı biçimde değişti.

İşte 1979'dan önce İranlı kadınlar...

6.



