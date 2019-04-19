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1979'da İranlı kadınlar nasıl görünüyordu?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 19.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

İran'ın geçmişte sahip olduğu inanılmaz özgürlük seviyesinden çarpıcı kareleri sizler için bir araya getirdik. Geçmişten bu güne yaşanan değişim inanılmaz! İşte İranlı kadınların şoke edici değişimi...

1979'da İranlı kadınlar nasıl görünüyordu?

Sadece yarım yüzyıl önce, İran laik bir devletti. Kadınlar mayo ve mini etek giyerlerdi, erkeklerle özgürce iletişim kurabiliyorlardı ve bir eğitim alıyorlardı. Söylemeye gerek yok, ülke hızla gelişiyordu. Fakat 1979'da İslami devrim gerçekleşti ve her şey çarpıcı biçimde değişti.

İşte 1979'dan önce İranlı kadınlar...

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