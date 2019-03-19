Mynet Trend

1980'li yıllarda söylemişti, dedikleri bir bir gerçekleşti

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
TEKNOLOJİ  | 19.03.2019 10:35 | Son Güncelleme

Apple'ın kurucusu olan Steve Jobs ölümünün ardından geçen 8 seneye rağmen hala teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor.

1980'li yıllarda söylemişti, dedikleri bir bir gerçekleşti

İşte Jobs'un resmen ileriyi gördüğü 1980'li ve 1990'lı yıllarda dile getirdiği ve bugün hayatımızda büyük bir yeri olan teknolojiler...

Siri ve Alxea gibi sesli, akıllı asistanlar bugün birçoğumuzun hayatının bir parçası.

563399669dd7cc02308babcc-1920-960

1984 yılında The Daily Beast'e konuşan Steve jobs, "cihazlarımızda bizim isteklerimize yanıt veren küçük bir insan olacak" ifadesine yer vermişti.

Steve Jobs Apple'ın CEO'su olarak ilk iPad modelini 2010 yılında tanıtmıştı.

getty_690815_200015082000928098_340190

Ancak Jobs söz konusu fikri ise 1983 yılındaki International Design Conference'ta dile getirmişti.

1984 yılında ise akıllı telefon fikrini açıklayan Jobs, teknoloji yeterli seviyeye geldiğinde iPhone ile karşımıza çıktı.

steve-jobs-hakkinda-bilinmeyenler-768x512

Jobs'un akıllı telefonlar ile ilgili bir başka öngörüsü ise bu cihazların kullanımının 10 yaşına kadar düşebileceğiydi.

1995 yılında internetin startup'ların önünü açacağı ve bu şirketlerin köklü firmaları sarsacağını açıklayan Jobs bu iddiasında da haklı çıktı.

stevejobs

Aynı yıl internetin insanların alışveriş alışkanlıklarını derinden değiştireceğini açıklayan Jobs, e-ticaretin büyük bir gelişim yaşayacağını iddia etti. Bugün internet devi Amazon dünyanın en değerli şirketi konumunda, şirketin kurucusu Bezos ise dünyanın en zengin insanı.

Jobs 1996 yılında yaptığı bir başka açıklamada insanların artık bilgilerini fiziksel bir ortamda saklamayacağı iddiasına yer vermişti.

steve-jobs---mini-biography

Bugün milyonlarca kişi bilgilerini bulut hizmetlerinde saklıyor.

PARTNERBu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!Bu insanları sadece Rusya`da görebilirsiniz!
Analiz sonuçlarını yayınladılar! Yüzlerce kişide hastalık riskiAnaliz sonuçlarını yayınladılar! Yüzlerce kişide hastalık riski
Oppo Reno tasarımıyla büyüleyecekOppo Reno tasarımıyla büyüleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
steve jobs Apple apple'ın kurucusu iPhone

En Çok Okunan Trend Haberler

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

'Yumurta Çocuk'tan yeni kahramanlık!

'Yumurta Çocuk'tan yeni kahramanlık!

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Dünya bu anı bekliyordu! Geri döndü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Şoke eden iddia! Saniyeler içinde paylaşılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En iyi video indirme programları

En iyi video indirme programları ve uygulamaları

Apple Watch analizleri, 2000 kişide hastalık riski tespit etti

Analiz sonuçlarını yayınladılar! Yüzlerce kişide hastalık riski

Oppo Reno tasarımıyla büyüleyecek

Oppo Reno tasarımıyla büyüleyecek

Apple 5G konusunda sıkıntı çekiyor

Apple 5G konusunda sıkıntı çekiyor

Boeing serisi ile ilgili korkutan iddia! Meğer...

Boeing serisi ile ilgili korkutan iddia! Meğer...

Şimdiye kadar geliştirilen en faydalı robotlardan biri

Şimdiye kadar geliştirilen en faydalı robotlardan biri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.