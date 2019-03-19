1980'li yıllarda söylemişti, dedikleri bir bir gerçekleşti

İşte Jobs'un resmen ileriyi gördüğü 1980'li ve 1990'lı yıllarda dile getirdiği ve bugün hayatımızda büyük bir yeri olan teknolojiler...

Siri ve Alxea gibi sesli, akıllı asistanlar bugün birçoğumuzun hayatının bir parçası.

1984 yılında The Daily Beast'e konuşan Steve jobs, "cihazlarımızda bizim isteklerimize yanıt veren küçük bir insan olacak" ifadesine yer vermişti.

Steve Jobs Apple'ın CEO'su olarak ilk iPad modelini 2010 yılında tanıtmıştı.

Ancak Jobs söz konusu fikri ise 1983 yılındaki International Design Conference'ta dile getirmişti.

1984 yılında ise akıllı telefon fikrini açıklayan Jobs, teknoloji yeterli seviyeye geldiğinde iPhone ile karşımıza çıktı.

Jobs'un akıllı telefonlar ile ilgili bir başka öngörüsü ise bu cihazların kullanımının 10 yaşına kadar düşebileceğiydi.

1995 yılında internetin startup'ların önünü açacağı ve bu şirketlerin köklü firmaları sarsacağını açıklayan Jobs bu iddiasında da haklı çıktı.

Aynı yıl internetin insanların alışveriş alışkanlıklarını derinden değiştireceğini açıklayan Jobs, e-ticaretin büyük bir gelişim yaşayacağını iddia etti. Bugün internet devi Amazon dünyanın en değerli şirketi konumunda, şirketin kurucusu Bezos ise dünyanın en zengin insanı.

Jobs 1996 yılında yaptığı bir başka açıklamada insanların artık bilgilerini fiziksel bir ortamda saklamayacağı iddiasına yer vermişti.

Bugün milyonlarca kişi bilgilerini bulut hizmetlerinde saklıyor.

