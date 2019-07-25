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1983 yılında yaptı! 2019'u anlatan isabetli tahminleri şaşırtıyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 25.07.2019 15:59 | Son Güncelleme

Bilim kurgu yazarı olan Isaac Asimov’un 1983 yılında 2019’u anlatan isabetli tahminleri duyanların ağzını açık bırakıyor. İşte o tahminler...

1983 yılında yaptı! 2019'u anlatan isabetli tahminleri şaşırtıyor

Bilim kurgu edebiyatının değerli yazarlarından Isaac Asimov'u Vakıf serisi, Ben Robot gibi eserlerinden tanıyoruz. 1983 yılında Toronto Star Rus yazar Isaac Asimov'a 2019'a dair tahminlerini sorar. Asimov'un bilgisayarların gelişimi konusundaki birçok öngörüsü doğru çıkarken, uzay konusundaki görüşlerinin fazla iyimser kaldığını söyleyebiliriz.

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Ancak yapılan tahminler geleceği bilmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını, birçok etkenin tahmine dahil edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

1983 yılında Toronto Star, Asimov'a şu soruyu yöneltti: "Dünya 2019'da nasıl görünecek?"
Bu soruyu sormak için en doğru zaman 1983 yılıydı. Çünkü 1983, George Orwell'in 1984'ü yazdığı yıldan 35 yıl sonraydı. Asimov, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin nükleer savaşa girmesi halinde toplumun geleceğini hayal etmenin anlamsız olduğunu söyledi. Daha sonra tahminlerini iki ana tema altında topladı: Bilgisayarlaştırma ve uzay kullanımı.

BİLGİSAYARLAŞMA

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Asimov'un tahminleri biraz geniş ve açık uçlu olsa dahi, çok başarılıydı:

• Bilgisayarlaşma şüphesiz kaçınılmaz olarak devam edecektir.

• Bilgisayarlaştırılmış mobil cihazlar evimize kadar girecek ve bu karmaşa içinde toplum, teknoloji olmadan yaşayamayacağını düşünecek.

• Bilgisayarlar süregelen çalışma alışkanlıklarını bozacak ve eski işleri kökten yenileriyle değiştirecek.

• Robotik, birçok rutin işi öldürecek.

• Eğitimin doğasında geniş bir değişime ihtiyaç duyulacak. Herkese "bilgisayar okuryazarlığı" ve yüksek teknoloji dünyasıyla başa çıkmanın yollarının öğretilmesi gerekecek.

• Dünya nüfusunun aşırı artmasıyla beraber, bu eğitim gittikçe zorlaşacak.

Bahsettiği konuların çoğunda haklı olsa da Asimov'un tahmin ettiği bazı şeyler hala gerçekleşmedi. Örneğin, teknolojinin eğitimde devrim yaratacağı tahmini her ne kadar doğru olsa da, kullanım alışkanlığı olarak evlerdeki bilgisayarlar hala çocukların geneli için video oyunları anlamına geliyor. Bununla beraber, evlerdeki bilgisayarlar geleneksel okul yapısını bozmadı.

UZAY KULLANIMI: "YAŞAMAK İÇİN UZAYA GİRİŞ YAPACAĞIZ"

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Asimov, bir noktada haklı. 18 yıldır NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde birçok atılımları gerçekleştirdi. Ancak aynı zamanda kendisinin gelecekteki toplumların uzaya gitme çabası hakkında biraz iyimser yaklaştığını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Asimov ayrıca, Ay'da yerleşim yerlerini kurmak için insanlığın yola çıkacağını düşündü: "2019 yılına gelindiğinde ilk uzay yerleşim planı, çizim tahtalarında var olacaktır. Belki de gerçek anlamda inşaata başlanmış olabilir."

NASA, astronotları yaklaşık on yıl içinde aya göndermeyi planlıyor, ancak herhangi bir ulusun kalıcı bir ay yerleşimi kurma gibi bir niyeti olduğunu söyleyemeyiz.

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