1983 yılında yaptı! 2019'u anlatan isabetli tahminleri şaşırtıyor

Bilim kurgu edebiyatının değerli yazarlarından Isaac Asimov'u Vakıf serisi, Ben Robot gibi eserlerinden tanıyoruz. 1983 yılında Toronto Star Rus yazar Isaac Asimov'a 2019'a dair tahminlerini sorar. Asimov'un bilgisayarların gelişimi konusundaki birçok öngörüsü doğru çıkarken, uzay konusundaki görüşlerinin fazla iyimser kaldığını söyleyebiliriz.

Ancak yapılan tahminler geleceği bilmenin sanıldığı kadar kolay olmadığını, birçok etkenin tahmine dahil edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

1983 yılında Toronto Star, Asimov'a şu soruyu yöneltti: "Dünya 2019'da nasıl görünecek?"

Bu soruyu sormak için en doğru zaman 1983 yılıydı. Çünkü 1983, George Orwell'in 1984'ü yazdığı yıldan 35 yıl sonraydı. Asimov, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin nükleer savaşa girmesi halinde toplumun geleceğini hayal etmenin anlamsız olduğunu söyledi. Daha sonra tahminlerini iki ana tema altında topladı: Bilgisayarlaştırma ve uzay kullanımı.

BİLGİSAYARLAŞMA

Asimov'un tahminleri biraz geniş ve açık uçlu olsa dahi, çok başarılıydı: