Mynet Trend

1989'dan beri yapılıyor! 400 kilo et tüketildi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 28.04.2019 19:45 | Son Güncelleme

Adana'da Ceylan Aşireti mensubunun 30 yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü dayanışma yemeği için 30 kuzu ile 1 dana kesildi. Aşiret mensupları yemekte yaklaşık 400 kilo et ile Şanlıurfa’nın geleneksel pilav ve tatlılarıyla ziyafet çekti.

1989'dan beri yapılıyor! 400 kilo et tüketildi

Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesindeki bir ara sokakta, Ceylan Aşiretinden İsa ve İsmail Ceylan tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları ile aşiret mensubu yaklaşık bin kişi katıldı. Yemek için 30 kuzu ile 1 dana kesildi.

ad

Davetliler, Şanlıurfa mutfağına özgü kavurma, kelle, pilav ve tatlı sunumlarıyla ziyafet çekti. Yemekte 400 kilo et tüketildi.

aa

Ceylan Aşireti lideri İsa Ceylan, 1989 yılından bu yana yerel seçimler sonrasında dayanışma yemeği düzenlediklerini belirterek, "Bu yemeklerle siyaset üstü birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz" diye konuştu.

add


İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
Korkutan görüntü: İlk defa gördümKorkutan görüntü: İlk defa gördüm
Paha biçilemiyor! Soru yanıt bulmadıPaha biçilemiyor! Soru yanıt bulmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Ceylan Aşireti gelenek
 

En Çok Okunan Trend Haberler

'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

'2045'ten geldim' demişti! Yalan makinesine bağlandı

Statta porno film çektiler

Statta porno film çektiler

Kalçasını kaldırttı! O anları böyle paylaştı

Kalçasını kaldırttı! O anları böyle paylaştı

Manken podyumda hayatını kaybetti!

Manken podyumda hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Bursa'da tedirgin eden olay: Ürpermemek elde değil

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

İğrenç iddia mahalleyi karıştırdı! Öfkeli kalabalık durdurulamadı

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Buket Aydın bu defa gülmedi! Bakın Kılıçdaroğlu'nun haberini nasıl sundu!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
gelenek görenekler güzeldir..AFİYET olsun..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde korkutan görüntü: İlk defa gördüm

Korkutan görüntü: İlk defa gördüm

Paha biçilemiyor! Zümrüt işlemeli altından...

Paha biçilemiyor! Soru yanıt bulmadı

Abart egzozla drift yapan sürücü mahalleliyi canından bezdirdi

Mahalleliyi canından bezdirdi! Böyle görüntülendi...

Öğrenciler geliştirdi! 'Hayalet fener'

Öğrenciler geliştirdi! 'Hayalet fener'

Antalya sahillerinde hafta sonu yoğunluğu

Burası kadar güzel bir yer yok

150 yıllık kelepçe! Bit pazarında gören şaştı kaldı

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.