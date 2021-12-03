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2 Aralık reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı mı birinci oldu?

03.12.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Aralık Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı. Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef, Misafir, Camdaki Kız gibi yapımlar televizyonda yayınlandı. Yayınlanan yapımların reyting sonuçları TİAK tarafından paylaşıldı.

2 Aralık reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı mı birinci oldu?

2 Aralık 2021 Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, FOX TV’de Misafir, Star TV’de Benim Hayatım, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Tv8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Günlük yayınlanan dizi, film ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor.

2 Aralık 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

2 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” 2. sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada ATV’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

2 Aralık reyting sonuçları! Camdaki Kız mı, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı mı birinci oldu?

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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