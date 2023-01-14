2 ay önce Kim Kardashian'la boşanan Kanye West yeni sevgilisiyle evlendi

Dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian ile evliliğini noktalayan rapçi Kanye West'in bir süredir birlikte olduğu tasarımcı Bianca Censori ile evlendiği iddia edildi. Çift, konuyla ilgili açıklama yapmazken yakın kaynakları evliliği doğruladı.

KIM İLE BOŞANDIKTAN SONRA YÜZÜK TAKTI

Kanye West'in 2 ay önce Kim Kardashian ile evliliğinin resmi şekilde bitmesinin ardından yeni sevgilisiyle yüzük taktığı ileri sürüldü.

TMZ sitesine konuşan Kanye'ye yakın kaynaklar çiftin evliliklerini henüz resmiyete dökmediklerini söyledi. Biance 2020 yılından beri Yeezy markası için tasarımcı olarak çalışıyor. Çift, geçen pazartesi günü de Beverly Hills'de bir mekanda görüntülenmişti.

Öte yandan Bianca Censori ile Kim Kardashian'ın birbirine olan benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.





