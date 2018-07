2 ayda 15 kilo verdiren isot diyeti nasıl yapılır?

İsot diyeti nedir?

Acı biberin genel olarak metabolizma hızlandırıcı etkisi olduğunu artık hepimiz biliyoruz. İsot baharatı da acı biber familyasından olduğu için metabolizma hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla diyet yemeklerinize isot ekleyip, bu baharatın metabolizma hızlandırıcı etkisinden faydalanabilmek mümkün olacaktır.

İsot diyetini uygulayabilmek için metabolizma hızınıza uygun bir diyet listesi ayarlayarak isot diyetini uygulayabilirsiniz. İsot diyetini uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yediğiniz yiyeceklere isot eklemek olacaktır. Ancak bu durumu çok fazla abartmamanızda fayda var. Özellikle mide rahatsızlığı olan kişilerin isot diyetini uygulamaları uzmanlar tarafından önerilmemektedir.

İsot nedir?

İsot, Şanlıurfa yöresine ait olan ve o bölgenin kendine has bir kurutma şekli ile kurtulmuş olan baharat dünyasının hatırı sayılır çeşitlerinden biridir. İsot son zamanlarda insanların daha sık adını duyduğu bir baharat olmaya başlamıştır. Bunun sebebi ise her şehre hatta her mahalleye açılan çiğ köfte dükkanlarıdır. Şanlı Urfa’nın kendine has yöresel lezzetlerinden biri olan isot oradaki halkın sabah akşam sürekli olarak tükettiği bir baharattır. Bu baharat sadece yemeklere yöresel lezzetlere tat ya da renk katmak için değil aynı zamanda sağlık amaçlı da kullanılmaktadır.