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2 ayda 15 kilo verdiren isot diyeti nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

İdo Tatlıses, geçtiğimiz konser öncesi verdiği röportajında isot diyeti ile 2 ayda 15 kilo verdiğini açıkladı. Peki, nedir bu isot diyeti, nasıl yapılır? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık. İşte İdo Tatlıses'in 2 ayda 15 kilo verdiği isot diyeti nedir, isot diyeti nasıl yapılır sorularının cevapları…

2 ayda 15 kilo verdiren isot diyeti nasıl yapılır?

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İsot diyeti nedir?

Acı biberin genel olarak metabolizma hızlandırıcı etkisi olduğunu artık hepimiz biliyoruz. İsot baharatı da acı biber familyasından olduğu için metabolizma hızlandırıcı etkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla diyet yemeklerinize isot ekleyip, bu baharatın metabolizma hızlandırıcı etkisinden faydalanabilmek mümkün olacaktır.

İsot diyetini uygulayabilmek için metabolizma hızınıza uygun bir diyet listesi ayarlayarak isot diyetini uygulayabilirsiniz. İsot diyetini uygularken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yediğiniz yiyeceklere isot eklemek olacaktır. Ancak bu durumu çok fazla abartmamanızda fayda var. Özellikle mide rahatsızlığı olan kişilerin isot diyetini uygulamaları uzmanlar tarafından önerilmemektedir.

İsot nedir?

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İsot, Şanlıurfa yöresine ait olan ve o bölgenin kendine has bir kurutma şekli ile kurtulmuş olan baharat dünyasının hatırı sayılır çeşitlerinden biridir. İsot son zamanlarda insanların daha sık adını duyduğu bir baharat olmaya başlamıştır. Bunun sebebi ise her şehre hatta her mahalleye açılan çiğ köfte dükkanlarıdır. Şanlı Urfa’nın kendine has yöresel lezzetlerinden biri olan isot oradaki halkın sabah akşam sürekli olarak tükettiği bir baharattır. Bu baharat sadece yemeklere yöresel lezzetlere tat ya da renk katmak için değil aynı zamanda sağlık amaçlı da kullanılmaktadır.

İsot diyeti nasıl yapılır?

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Dünya mutfaklarında baharat ve acı seven nadir ülkeler arasında yer almaktayız. Kırmızı biber, pul biber ve isot Türkiye'de mutfaklarda sıklıkla kullanılan baharatlar arasında yer almaktadır. İsot başta olmak üzere bu üç baharatın sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır.

İsotun metabolizma hızlandırıcı etkisinden faydalanabilmek ve isot diyetini uygulayabilmek için metabolizma hızınıza uygun bir diyet programı hazırlayarak, yemeklerinize isotu dahil edip, isot diyeti uygulayabilirsiniz. İsot diyetinde dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi de tuz kullanmamak olacaktır. Tuzu çok fazla abartmadan isot baharatını diyet yemeklerinize dahil edebilirsiniz.

İsotun faydaları nelerdir?

Vücudumuzda biriken yağlar zamanla sağlığımızı tehdit etmekte ve çeşitli hastalıkları da beraberine getirmektedir. İsot tüketerek bu fazla yağlarınızdan kurtulabilir, metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Antibiyotik etkisi gösterir

Bulaşıcı hastalık niteliğinde olan enfeksiyonlarla mücadele edebilmek için isot, bulunmaz nimetlerden bir tanesidir. Vücudu ısıtıcı etkisi bulunduğundan, vücutta bulunan mikroplara karşı adeta savaşır.

Ağrıları giderir

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Ağrıların ortadan kalkması her zaman ilaçlar sayesinde olmayabilir. Kişinin ağrı eşiğini yükseltecek ve buna bağlı olarak daha az ağrı çekmesine neden olacak olan isotta ağrı kesici etkiye sahiptir. Bu etki özellikle diş ağrılarında etkilidir.

Cinsel isteği artırır

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Kadınlarda ve erkeklerde meydana gelen cinsel isteksizliği isot tedavi eder. Afrodizyak etkisine sahip olan isotun cinsel hazzı ve isteği artırdığı düşünülmektedir.

Kanserden korur

İsotta yoğun olarak bulunan alkaloit madde kansere savaş açarak, vücuda yaklaşmasını önler.

Sindirim sistemini düzenler

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Bağırsakları düzene sokma ve rahatlatma etkisini de göze alırsak, hemoroit oluşumunun da önüne geçmektedir,

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