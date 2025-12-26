Şerbetli tatlıların gözdesi: Şerbetli irmik helvası tarifi

Şerbetli tatlı sevenlerin favorisi olmaya aday bu tarif, misafir sofralarında da yüz güldürüyor.
Tarifi kendi damak zevkinize göre uyarlamak mümkün:
Yoğurt: Süzme, laktozsuz veya bitkisel yoğurt kullanılabilir.
Yumurta: Vegan beslenenler için elma püresi veya keten tohumu karışımı tercih edilebilir.
İrmik: İri irmik kullanıldığında tatlının dokusu daha belirgin olur.
Un: Tam buğday, çavdar ya da glutensiz un karışımlarıyla yapılabilir.
Yağ: Ayçiçek yağı yerine zeytinyağı ya da hindistancevizi yağı kullanılabilir.
