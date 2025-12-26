YEMEK

Şerbetli tatlıların gözdesi: Şerbetli irmik helvası tarifi

Evde kolayca hazırlanan şerbetli tatlılar arasında özel bir yere sahip olan şerbetli irmik tatlısı, yumuşak dokusu ve dengeli şerbetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşte püf noktalarıyla, tam ölçülü şerbetli irmik tatlısı tarifi…

Sedef Karatay

Şerbetli tatlı sevenlerin favorisi olmaya aday bu tarif, misafir sofralarında da yüz güldürüyor.

MALZEMELER

  • Hamuru için:
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1/2 su bardağı ayçiçek yağı
  • Hamuru bulamak için: İrmik
  • Şerbeti için: 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su
  • Süslemek için: Kaymak, toz fındık veya pirinç fındık

TARİF

  • Şerbeti önceden hazırlayın: Toz şeker ve suyu küçük bir tencereye alın. Karıştırarak kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp ılık hale gelmesi için bekletin.
  • Hamuru yoğurun: Geniş bir kapta yoğurt, yumurta ve irmiği çırpın. Un, kabartma tozu, vanilya ve ayçiçek yağını ekleyin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Şekil verin: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın. Bu ölçülerle yaklaşık 17 adet tatlı elde edilir. Yuvarlanan hamurları irmiğe bulayın ve cam fırın kabına dizin.
  • Fırında kızart, şerbetle buluştur: Tatlıların üzerine kaşık arkasıyla desen verin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine ılık şerbeti eşit şekilde dökün. Şerbeti tamamen çekmesini bekleyin.
  • Tatlılar soğuduktan sonra servis tabağına alın.
  • Üzerini kaymak ve toz ya da pirinç fındıkla süsleyerek servis edin.

TATLIYI HAFİFLEŞTİRMEK İSTEYENLERE ALTERNATİF ÖNERİLER

Tarifi kendi damak zevkinize göre uyarlamak mümkün:

Yoğurt: Süzme, laktozsuz veya bitkisel yoğurt kullanılabilir.

Yumurta: Vegan beslenenler için elma püresi veya keten tohumu karışımı tercih edilebilir.

İrmik: İri irmik kullanıldığında tatlının dokusu daha belirgin olur.

Un: Tam buğday, çavdar ya da glutensiz un karışımlarıyla yapılabilir.

Yağ: Ayçiçek yağı yerine zeytinyağı ya da hindistancevizi yağı kullanılabilir.

