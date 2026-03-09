Mynet Trend

2 bin 800 yıllık toplu mezar ortaya çıktı! İçinden tam 77 tane...

Sırbistan’da ortaya çıkarılan yaklaşık 2 bin 800 yıllık toplu mezarda 77 kişiye ait kalıntılar bulundu. İlk başta salgın sanılan ölümlerin, yapılan incelemeler sonrası büyük bir katliamın izlerini taşıdığı ortaya çıktı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Sırbistan’da yapılan arkeolojik araştırmalarda ortaya çıkarılan toplu mezar, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. İlk başta salgın hastalık nedeniyle ölen bir köy topluluğuna ait olduğu düşünülen kalıntıların, aslında büyük bir katliamın izlerini taşıdığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Sava Nehri’ne bakan ve Novi Sad kenti yakınlarında bulunan Gomolava bölgesindeki yaklaşık 2 bin 800 yıllık toplu mezarı yeniden incelemeye aldı. Kazılarda aynı mezarda üst üste yerleştirilmiş 77 kişiye ait insan kalıntısı tespit edildi.

SALGIN SANILDI, KATLİAM ÇIKTI

Çalışmayı yürüten ekipten araştırmacılar, ilk etapta mezarın bir salgın hastalık sonucu ölen insanlara ait olabileceğini düşündüklerini belirtti. Ancak yapılan detaylı incelemeler bu ihtimali zayıflattı.

Bazı kafataslarında kırıklar, kemiklerde ise ok, mızrak ve kılıç izleri bulundu. Bu bulgular, ölümlerin şiddet olaylarıyla bağlantılı olabileceğini gösterdi.

KURBANLARIN ÇOĞU BİRBİRİYLE AKRABA DEĞİL

DNA analizleri ise araştırmacıları daha da şaşırttı. Yapılan incelemelerde mezardaki kişilerin çoğunun birbirleriyle akraba olmadığı ortaya çıktı.

Mezarda çok sayıda genç kadın ve kız çocuğunun bulunması da dikkat çekti. Araştırmacılar, o dönemde genç kadınların köle olarak değerli kabul edildiğini belirterek bu durumun olayın arka planına dair önemli ipuçları verdiğini ifade etti.

DEĞERLİ EŞYALARIYLA GÖMÜLMÜŞLER

Toplu mezarda bulunan kişilerin broş, bilezik, yüzük ve saç tokası gibi değerli eşyalarıyla birlikte gömüldüğü tespit edildi. Ayrıca mezarda domuz, koyun ve keçilere ait et parçalarının da bırakıldığı görüldü.

Araştırmacılara göre bu durum, olayın sadece bir katliam değil, aynı zamanda güç gösterisi niteliğinde bir ritüel olabileceğini düşündürüyor.

GÖZDAĞI İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİR

Bilim insanları, kurbanların farklı köylerden toplanmış olabileceğini ve aynı yerde öldürüldüklerini değerlendiriyor. Çalışmaya göre bu kişilerin göçmen ya da mülteci olabileceği de ihtimaller arasında.

Araştırmacılar, toplu katliamın bölgeye yaklaşmak isteyen diğer topluluklara gözdağı vermek amacıyla yapılmış olabileceğini düşünüyor.

