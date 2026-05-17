2 bin rakımda yetişiyor, kilosu altınla yarışıyor!

Erzincan’da yüksek rakımlı dağlarda kendiliğinden yetişen "çaşır" mantarı, pazarda kilogramı 2 bin liradan satışa sunuluyor.

Bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarları toplamak için dağların yolunu tutuyor. Özellikle 2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde yetişen ve yüksek protein değeriyle bilinen çaşır mantarı, lezzeti nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

KİLOSU 2 BİN TL'DEN SATILIYOR

Keşiş Dağı ve Munzur Dağları eteklerinde yetişen mantarın bu yıl kilogram fiyatının 2 bin liraya ulaşması dikkat çekti. Vatandaşlar, mantarın nadir bulunması ve zorlu arazi şartlarında toplanmasının fiyatı artırdığını belirtti.

Doğada "damar" veya "evlek" olarak adlandırılan bölgelerde yetişen çaşır mantarı, çoğunlukla aynı kök üzerinde birden fazla çıkıyor. Yörede mantar; tereyağında kavrularak, közlenerek ya da pilav ve et yemeklerinde kullanılarak tüketiliyor.

4 SAATTE ULAŞIYOYRLAR

Mantar toplamak için sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlardan Coşkun Menek ve Kemal Arduç, yaklaşık 4 saatlik yürüyüşün ardından mantar topladıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, zorlu yürüyüşe rağmen mantarları gördüklerinde tüm yorgunluklarını unuttuklarını dile getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

