2 bin yıllık lahit açıldı! Uzmanlar içinden çıkanı görünce şaşkına uğradı

İtalya’nın Napoli kentinde yer alan Cerberus’un Mezarı olarak bilinen antik bir lahit 2 bin yıl sonra ilk kez açıldı.

Binlerce yıldır mühürlü olan lahitin içinde, sırtüstü yatmış şekilde son derece iyi korunmuş bir insan bedeni bulundu. Napoli Metropolitan Bölgesi Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, ceset bir kefene sarılmıştı ve çevresinde çeşitli merhem kavanozları ile temizlik aletleri yer alıyordu. Özel özen ve yanına konulan eşyalar, kişiye duyulan saygının ve yüksek toplumsal statünün göstergesi olarak yorumlandı.

ÖZEL KREMLERLE KAPLANMIŞ

Ekip, DNA analizlerinin yanı sıra lahit içinde bulunan organik kalıntıları da inceliyor. Şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre, ceset “Chenopodium” (kazayağı otu) ve pelin otu bazlı kremlerle kaplanmış.