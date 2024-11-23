'2 ev parası vergi ödedim' diyerek isyan etti! Kobra Murat Balat'a 4 katlı altın kaplama bina yaptırdı! 20 ev parası da ona harcadı! Gold üstüne aynalar, kristaller...

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler her açıklamasıyla gündemden düşmüyor. Daha önce katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat daha sonra yanlış anlaşıldığını dile getirmiş ancak bu sözleri hiç unutulmamıştı.

MASAK RADARINA TAKILMIŞTI

Kobra Murat son olarak Söylemezsem Olmaz programına konuk oldu ve açıklamalarıyla yine dikkat çekti. Dilan Polat ile başlayan fenomenler soruşturması kapsamında MASAK tarafından inceleme altına alınan Kobra Murat 'iki ev parası vergi ödedim' diyerek isyan etti.

Avrupa'da Euro ile kadınlar matinesi düzenleyen ve düğünlere katıldığını açıklayan ünlü isim Balat'taki 4 katlı altın kaplama binası hakkında da konuştu.

4 KATLI ALTIN KAPLAMA BİNA

Programın sunucularından Pınar Eliçe Kobra Murat'a 'altın kaplamalı bir bina yaptıracaktın, ne oldu bitti mi o bina?' diye sordu.

Kobra Murat ise ''Bir türlü bitmiyor. Müteahhit beni dolandırdı, ben parayı peşin vermiştim.'' dedi ve daha sonra başına gelenleri anlatmaya başladı.

20 EV PARASI HARCADI

Kobra Murat; ''Müteahhit Euro yükseldi biz bunun altından kalkamıyoruz diyerek binayı bitiremedi. Ben sözleşmemiz var diye itiraz ettim ama o zaman sen dört duvarı yap, ben kalanını yapayım dedim. O evin parası kadar 20 tane ev parasını fayansa, kalebodura, camcıya, mutfakçıya harcadım. Ama bina çok dehşet olacak. Bir, iki ay sonra bitecek. Dışı gold üstüne aynalar, kristaller, altın kaplama...'' diyerek anlattı.

Kobra Murat'ın Balat'taki 4 katlı altın kaplama binası ise kısa sürede merak edildi.