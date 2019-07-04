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2 gece üst üste geldi! Köylülerin kabusu oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.07.2019 14:11 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 2 gece üst üste köye gelerek arı kovanlarını parçalayan ayılar köyün kabusu oldu. Daday ilçesindeki Aktaştekke Köyü Meyra Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası bir üreticinin 6 arı kovanı parçalanarak arıları telef oldu. Konuyla ilgili konuşan bölge sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

2 gece üst üste geldi! Köylülerin kabusu oldu

Kastamonu’da aç kalan ayı, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Birçok ilçede benzer olayların yaşanmasına neden olan ayıların saldırısı sonucu çok sayıda arı kovanı parçalandı. Son olarak ise ayı saldırılarının en çok yaşandığı ilçelerin başında gelen Daday ilçesi Aktaştekke köyünde Bayram Çetin’e ait 6 kovana saldırdı. Gece köye kadar inen ayılar, peteklerdeki tüm balı yerken arıların da telef olmasına neden oldu.

'2 GECE ÜST ÜSTE GELİP KOVANLARA SALDIRDILAR'

Daday Aktaştekke Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, mahallelerine ayının geldiğini ve kovanları parçaladığını belirterek, “Komşumuz Bayram Çetin’e ait olan arı kovanlarını, arılıktan yere yuvarlamak suretiyle dağıtmış ve içerisindeki balları yemiş. Biz, bunu duyduğumuzda olay yerine geldik. Baktığımızda ortalık dağılmıştı. Birazını toparlamaya çalıştık, tekrar kovanları yerine koyduk. Fakat bir sonraki akşam tekrar ayı geldi. Bu sefer diğer kovanları da parçalamış. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bilgi verdik. Görevli arkadaşlar köyümüze geldi ve kamera sistemi yerleştirdi. Şu anda köyümüz gözetim altında, ayının tekrar gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz” dedi.

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'BU YIL İLÇEMİZDE BOLCA AYI VAR'

Ayının bu yıl ilçelerinde çok fazla olduğunu söyleyen Muhtar Çetin, “Her tarafta ayının izlerini görüyoruz. Arazide artık gezerken tedirgin oluyoruz. Ayı, bu yıl böyle giderse biraz can yakacağına benziyor. Yetkililerden av diyelim yoksa vurma yetkisi mi diyelim izin istiyoruz” diye konuştu.

Şu anda 6 kovan arının zarar gördüğünü kaydeden Çetin, “Bir kovanda yaklaşık 40 kilogram bal bulunuyor. Baya bir miktarda zararımız var şuanda” şeklinde konuştu.

'AYI SALDIRILARINA KARŞI YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ'

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Sabah kalktığında petekleri yerlerde saçılmış gördüğünü anlatan köy sakinlerinden Satı Çetin ise, şöyle konuştu: “Sabahleyin kalkınca kardeşimin evinin önünden geçiyordum. Baktığımda petekleri yerlerde gördüm. Arılar bana çullanmaya kalktı. Ben durmadan oradan kaçtım. Arının sahipleri İstanbul’da bulunuyordu. Arının sahiplerini aradım, haber verdim. Sonra tekrar kovanların olduğu yere geldik ve arıdan korunmak için elbiseleri giyerek kovanları ve petekleri toplamaya başladık. Bizler, köyümüzde arıcılığı geliştirmeye çalışırken ayının burada bu kovanları parçalaması doğru bir şey değil. Yetkililerden bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Ayının vurulmasına para cezası kesiliyor. Yetkililerin bizlere bir yol göstermesi gerekiyor”

'ORMAN MANTAR DOLDU, AYI KORKUSUNDAN TOPLAYAMIYORUZ'

Ormanlık alana mantara gidemediklerinden bahseden Çetin, şunları söyledi: “Mantarın kilosu şuanda 40 lira. Dağlar mantar ile ıspıt ile müsellim ile doldu. Artık çoluk çocuk dağa çıkamaz oldu. Devletimiz buna bir el atsın, bizlere yardımcı olsunlar. Her taraf mantar ile doldu biz dağa gidemiyoruz. Ne yaparsan yap ayı, gelip kovanları buluyor ve parçalıyor”

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'AYIDAN KORKTUĞUMUZ SÜRÜLERİMİZİ ORMANA SALAMIYORUZ'

Ayıdan korkularına hayvan sürülerini ormana bırakamadıklarına dikkat çeken köy sakinlerinden Mamut Çetin de, şunları kaydetti: “Köyümüzde geçtiğimiz günlerde ayı, arı kovanlarını parçaladı. Bir komşumuzun arılarına ayı geldi. Biz bu durumdan tedirgin oluyoruz. Hayvan sürülerimizi ormana saldığımızda ayıdan korkuyoruz. Hem bize hem de hayvanlara zarar verebilir. Bağımızı bahçemizi, etrafta bulunan elma ve armut ağaçlarını kırdı, yakında bostanlara girmeye başlayacak. Bundan zararımız büyük olacak. Mağdur durumdayız, yetkililerden buna çare bulmasını istiyoruz” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU ayı

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