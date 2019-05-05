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2 kadın ve 2 erkek suçüstü yakalandı! Gece yarısı şok baskın!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.05.2019 03:16 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir apart daireye düzenlenen fuhuş operasyonunda, para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edilen 2 erkek ve 2 kadın yakalandı.

2 kadın ve 2 erkek suçüstü yakalandı! Gece yarısı şok baskın!

Alınan bilgiye göre, Ahlak Büro ekipleri tarafından Dulkadiroğlu İlçesi Mehmet Akif Mahallesinde bir apart daireye fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, para karşılığı ilişkiye girdiği tespit edilen 2 erkek ve 2 kadın suçüstü yakalandı.

Kadınların, Mersin'den Kahramanmaraş'a geldiği ve sürekli fuhuş yaptığı, geçmişte de çok sayıda kayıtlarının olduğu belirtildi.

Hasret ve Gözde kod isimlerini kullanarak müşteri arayan ve yerleştikleri apart daireyi fuhuş amaçlı kullanan kadınların, müşteri olarak gelen 2 erkekle de 450 TL karşılığında anlaştıkları öğrenildi.

Şahıslara toplamda 2 bin 588 TL para cezası yazılırken, apart dairenin kapatılarak mühürleme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş fuhuş operasyonu

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