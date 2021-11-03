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2 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

03.11.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te yeni takımlarla ilk takım oyunu oynandı. MasterChef'te 2 Kasım akşamında içli köfte, kayseri mantı, karnı yarık ve pilav, taş kadayıf, paçanga böreği, çökertme kebabı yapıldı. Oyun sonucunda dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık için kolları sıvadı. İşte detaylar...

2 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in 2 Kasım akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde eleme adaylarının kimler olduğu belli oldu. Dokunulmazlık oyunu sonucunda dokunulmaz olan isim, eleme adayı olarak bir yarışmacıyı seçti. Geçtiğimiz hafta elenen yarışmacı Ateş olmuştu. İşte detaylar...

2 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MaterChef'te 2 Kasım akşamında yayınlanan yeni bölümünde kırmızı ve mavi takım, yöresel lezzetleri hazırladı. Dokunulmazlık oyunu sonucunda kazanan takım kırmızı takım olurken, mavi takım bireysel dokunulmazlık için kolları sıvadı.

Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için Somer Şef'in barbunya laksa tarifini hazırladı. Bunun sonucunda Eren ile Emre son ikiye kaldı ve dokunulmazlığı kazanan kişi Eren oldu. 2 Kasım akşamının dokunulmaz yarışmacısı Eren, eleme potasına Pelin'i gönderdi. Eleme potasında olacak 2. yarışmacı için ise oylama yapıldı. Bu yarışmacı oy çokluğuyla Emre oldu.

2 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

2 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?

2 Kasım MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme adayları kimler oldu?


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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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