'2 kilo börek vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılar'

"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."

Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.