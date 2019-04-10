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'2 kilo börek vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılar'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 10.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar.

Son olarak Can Yılmaz esprili lezzet paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi.

İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...

Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları

İşte Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyeda paylaştığı lezzetleri getirdi...
Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
Tuba Büyüküstün

Can Yılmaz

Can Yılmaz
"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."
Cem Yılmaz
Serenay Sarıkaya
Ozan Güven
Müjde Uzman
Şahan Gökbakar
Gizem Karaca
Şeyma Subaşı
Eliz Sakuçoğlu
Lidya Özdemiroğlu
Hande Soral
Ferzan Özpetek
Ebru Şallı
Yıldıray Şahinler
Ferzan Özpetek
Hayal Köseoğlu
Hande Erçel
Hande Doğandemir
Gökçe Bahadır
Can Yılmaz
Gamze Topuz
Hande Soral
Ebru Şallı
Yıldıray Şahinler
Cem Yılmaz
Lidya Özdemiroğlu
Amine Gülşe
Yasmin Erbil
Birce Akalay
Gupse Özay
Elvin Levinler
Eda Taşpınar
Elçin Sangu
Ezgi Mola
Ata Demirer
Aslıhan Gürbüz
Şahan Gökbakar
Danla Bilic
Meryem Uzerli
Ceylan Çapa
Nurgül Yeşilçay
Serra Yılmaz
Demet Şener
Can Yılmaz
Bella Hadid Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
25 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
instagram ÜNLÜLER Yemek

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