2 kişinin yaralandığı kaza mahalleliyi sokağa döktü

Kaza, İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.H. idaresindeki 16 HF 515 plakalı otomobil ile E.Ç. idaresindeki 32 GB 083 plakalı otomobil sokakların kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri kazanın olduğu noktaya koştu.

Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen başka bir kazada da 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 51 BB 418 ile M.Ç. idaresinde 34 AD 8800 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle G.K. ile yanında bulunan N.H. yaralandı.

Kazalarda yaralanan kişiler 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

