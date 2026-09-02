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2 malzemeyle evde tereyağı yapımı! Hazırıyla arasındaki farkı anlamak 10 dakika sürüyor

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi tereyağını evde hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. Yalnızca krema ve isteğe bağlı tuzla hazırlanan bu yöntem, kısa sürede ev yapımı tereyağı elde etmenizi sağlıyor.

2 malzemeyle evde tereyağı yapımı! Hazırıyla arasındaki farkı anlamak 10 dakika sürüyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Evde tereyağı hazırlamak için temel olarak yalnızca yüksek yağ oranlı krema yeterli. Damak tadına göre bir tutam ince deniz tuzu da eklenebiliyor.

Malzemeler:

  • 300 ml yüksek yağ oranlı krema
  • Bir tutam ince deniz tuzu

Tuz kullanmak zorunlu değil. Tuzsuz tereyağı hazırlamak isteyenler yalnızca krema kullanabilir. Daha iyi sonuç almak için çırpmaya uygun ve yağ oranı yüksek krema tercih edilmesi öneriliyor.

2 malzemeyle evde tereyağı yapımı! Hazırıyla arasındaki farkı anlamak 10 dakika sürüyor 1

KREMAYI 10 DAKİKA ÇIRPIN

300 ml kremayı derin bir kaba alın ve stand mikseri ya da elektrikli el mikseriyle orta hızda çırpmaya başlayın.

İlk dakikalarda krema bildiğiniz çırpılmış krema kıvamına gelecek. Önce yumuşak, ardından daha sert tepecikler oluşacak.

Normalde çırpılmış krema hazırlarken mikseri bu aşamada durdurmanız gerekir. Ancak tereyağı yaparken çırpmaya devam etmeniz gerekiyor.

Bir süre sonra kremanın pürüzsüz yapısı bozulacak. Sarımsı yağ parçaları oluşurken kabın dibinde sıvı birikmeye başlayacak.

Kullanılan mikser ve kremanın özelliklerine göre değişmekle birlikte tereyağının ayrışması yaklaşık 7-10 dakika sürebiliyor.

TEREYAĞINI SÜZÜP SOĞUK SUYLA YIKAYIN

Kapta belirgin tereyağı parçaları ve sıvı oluştuğunda mikseri durdurun. Karışımı ince bir süzgeçten geçirerek tereyağını sıvıdan ayırın.

Ardından tereyağını spatula veya tahta kaşıkla bastırarak içerisinde kalan sıvının çıkmasını sağlayın.

2 malzemeyle evde tereyağı yapımı! Hazırıyla arasındaki farkı anlamak 10 dakika sürüyor 2

Tarifin önemli aşamalarından biri ise tereyağını çok soğuk suyla yıkamak. Büyük bir kaba soğuk su alın. Dilerseniz birkaç buz küpü de ekleyebilirsiniz.

Tereyağını suyun içerisine alıp spatula yardımıyla bastırarak yoğurun. Su bulanıklaştığında döküp yeniden temiz ve soğuk su ekleyin.

Su büyük ölçüde berrak kalana kadar bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.

NEDEN SOĞUK SUYLA YIKANIYOR?

Tereyağının içerisinde kalan sütlü sıvının mümkün olduğunca uzaklaştırılması, ürünün daha uzun süre saklanmasına yardımcı oluyor.

Yıkama işleminin ardından tereyağını sudan çıkarmakla yetinmeyin. Spatula veya tahta kaşıkla bastırarak içerisinde kalan fazla sıvıyı da mümkün olduğunca çıkarın.

Son aşamada tereyağını şekillendirip buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

Böylece yalnızca krema kullanarak, mutfağınızda kısa sürede ev yapımı tereyağı hazırlayabilirsiniz.

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