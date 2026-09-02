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Erzurum'un sabır taşıran lezzeti! Her detayıyla ustalık eseri

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma (KUDAKA), Erzurum’un kadim kültürü ve lezzetleri ile ilgili paylaşımlarında son olarak Kadayıf Dolması’na yer verdi.

Erzurum'un sabır taşıran lezzeti! Her detayıyla ustalık eseri

Erzurum’un köklü mutfak kültüründen gelen Kadayıf Dolmasının, incecik kadayıfın cevizle buluştuğu ifade edilen paylaşımda, "Ustalıkla sarılıp kızgın yağda kızartıldığı ve şerbetle taçlandırıldığı eşsiz bir tatlıdır. Her aşamasında geleneksel üretim kültürünün izlerini taşıyan Erzurum Kadayıf Dolması, yalnızca bir tatlı değil; ustalığın, emeğin ve kuşaktan kuşağa aktarılan Anadolu mirasının sofradaki yansımasıdır. Anadolu’nun yaşayan tatlı mirasını keşfedin" denildi.

Erzurum un sabır taşıran lezzeti! Her detayıyla ustalık eseri 1

"USTALIK VE SABIR GEREKTİRİYOR"

Paylaşımda daha sonra şu ifadelere yer verildi, "İnce tel kadayıf, özenle seçilen ceviz içiyle sarılır; yumurtaya bulanıp kızgın yağda nar gibi kızartıldıktan sonra şerbetle buluşarak Erzurum Kadayıf Dolması'na dönüşür. Ustalık ve sabır gerektiren bu geleneksel hazırlama yöntemi, tatlıya dışı çıtır, içi yumuşak kendine özgü dokusunu kazandırır. Coğrafi işaretle korunan Erzurum Kadayıf Dolması, her lokmasında Erzurum'un mutfak ustalığını, paylaşma kültürünü ve Anadolu'nun yüzyıllardır yaşatılan gastronomi mirasını geleceğe taşır."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum dolma kadayıf lezzet
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