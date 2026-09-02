YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Manisa'da 138 yıllık lezzette hasat başladı! Tazesi ayrı kurusu ayrı talep görüyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde 1886 yılından bu yana yetiştirilen ve 2024 yılında coğrafi işaretle tescillenen 'Figani Efendi Eriği'nde hasat mesaisi başladı. Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen, yılda yaklaşık 200 ton üretimi yapılan erik, hem taze hem de kurutularak tüketicilere ulaştırılıyor.

Manisa'da 138 yıllık lezzette hasat başladı! Tazesi ayrı kurusu ayrı talep görüyor
Gökçen Kökden

Demirci’de ağustos ayının son günlerinde başlayan Figani Efendi Eriği hasadı, eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Kendine has aroması ve doğal yetiştirme yöntemiyle öne çıkan ürün, bölge ekonomisine ve ilçenin tarımsal çeşitliliğine katkı sağlıyor.
İlçede yaklaşık 12 bin Figani Efendi Eriği ağacından yılda ortalama 200 ton ürün elde ediliyor. Üreticiler tarafından toplanan eriklerin bir bölümü taze olarak pazarlanırken, kalan ürünler ise güneşte kurutularak çerez olarak değerlendiriliyor.

1886'DAN BUGÜNE GELEN LEZZET

Manisa da 138 yıllık lezzette hasat başladı! Tazesi ayrı kurusu ayrı talep görüyor 1

Mora Yarımadası’ndan 1886 yılında Demirci’ye getirilen tek bir fideyle üretimine başlanan Figani Efendi Eriği, 138 yıllık geçmişiyle ilçenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. Kendine özgü aroması ve üretildiği bölgenin iklim ve toprak özellikleriyle farklılaşan ürün, 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Güneşte kurutularak da tüketilebilen Figani Efendi Eriği, yöre halkı tarafından doğal ve şifalı bir ürün olarak değerlendiriliyor.

"BAŞKA YERDE AYNI VERİM ALINAMIYOR"

Manisa da 138 yıllık lezzette hasat başladı! Tazesi ayrı kurusu ayrı talep görüyor 2

55 yıldır çiftçilik yapan üretici Ramazan Akın, Figani Efendi Eriği’nin Demirci’nin toprağı ve iklimiyle özdeşleştiğini söyledi. Ürünü hem yaş hem de kuru olarak farklı bölgelere gönderdiklerini belirten Akın, "Figani Efendi eriğini yaş ve kuru olarak Ankara, Köprübaşı, Salihli ve Manisa çevresine gönderiyoruz. Çocukluğumdan beri bu ürünü yetiştiriyorum. Başka bölgelere denemek için karşılıksız fidan gönderdim ancak bizim buraların verimini ve kalitesini alamadılar" dedi.

Hasadın iki aşamalı yapıldığını anlatan Akın, "Önce taze olan yeşil eriği toplayıp satıyorum. Bir ay kadar sonra da kalanları yıkayıp, temizleyip güneşte kurutarak pazarlıyorum" diye konuştu.

Manisa da 138 yıllık lezzette hasat başladı! Tazesi ayrı kurusu ayrı talep görüyor 1

Figani Efendi Eriği’ne özellikle sindirim ve bağırsak sorunları yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Akın, "Bu eriğin özelliği çok saymakla bitmez. Özellikle sindirim ve bağırsak sorunu yaşayanlar, hatta hastanelerden yönlendirilen vatandaşlar çok geliyor. Bu yıl kendi bahçemden 2 ton rekolte bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirci’de hasadı başlayan Figani Efendi Eriği, taze ve kuru olarak tüketicilerle buluşurken, coğrafi işaret tesciliyle ilçenin geleneksel tarımsal değerlerinden biri olarak her geçen yıl daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum'un sabır taşıran lezzeti! Her detayıyla ustalık eseriErzurum'un sabır taşıran lezzeti! Her detayıyla ustalık eseri
Poğaçada mide yakan tehlike! Bazı işletmelerin kullandığı yöntemi açıkladıPoğaçada mide yakan tehlike! Bazı işletmelerin kullandığı yöntemi açıkladı

Anahtar Kelimeler:
erik Manisa hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Marmara'da iki gemi çarpıştı! "Sağ olarak kimseye ulaşılamadı"

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Fatih Tekke ile yollar ayrılmıştı! Trabzonspor'dan Fatih Terim bombası

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Beklenen düzenleme için kulis bilgisi verdi: Bağ-Kur'da yeni dönem

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.