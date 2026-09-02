Manisa'da 138 yıllık lezzette hasat başladı! Tazesi ayrı kurusu ayrı talep görüyor

Demirci’de ağustos ayının son günlerinde başlayan Figani Efendi Eriği hasadı, eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Kendine has aroması ve doğal yetiştirme yöntemiyle öne çıkan ürün, bölge ekonomisine ve ilçenin tarımsal çeşitliliğine katkı sağlıyor.

İlçede yaklaşık 12 bin Figani Efendi Eriği ağacından yılda ortalama 200 ton ürün elde ediliyor. Üreticiler tarafından toplanan eriklerin bir bölümü taze olarak pazarlanırken, kalan ürünler ise güneşte kurutularak çerez olarak değerlendiriliyor.

1886'DAN BUGÜNE GELEN LEZZET

Mora Yarımadası’ndan 1886 yılında Demirci’ye getirilen tek bir fideyle üretimine başlanan Figani Efendi Eriği, 138 yıllık geçmişiyle ilçenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. Kendine özgü aroması ve üretildiği bölgenin iklim ve toprak özellikleriyle farklılaşan ürün, 2024 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Güneşte kurutularak da tüketilebilen Figani Efendi Eriği, yöre halkı tarafından doğal ve şifalı bir ürün olarak değerlendiriliyor.

"BAŞKA YERDE AYNI VERİM ALINAMIYOR"

55 yıldır çiftçilik yapan üretici Ramazan Akın, Figani Efendi Eriği’nin Demirci’nin toprağı ve iklimiyle özdeşleştiğini söyledi. Ürünü hem yaş hem de kuru olarak farklı bölgelere gönderdiklerini belirten Akın, "Figani Efendi eriğini yaş ve kuru olarak Ankara, Köprübaşı, Salihli ve Manisa çevresine gönderiyoruz. Çocukluğumdan beri bu ürünü yetiştiriyorum. Başka bölgelere denemek için karşılıksız fidan gönderdim ancak bizim buraların verimini ve kalitesini alamadılar" dedi.

Hasadın iki aşamalı yapıldığını anlatan Akın, "Önce taze olan yeşil eriği toplayıp satıyorum. Bir ay kadar sonra da kalanları yıkayıp, temizleyip güneşte kurutarak pazarlıyorum" diye konuştu.

Figani Efendi Eriği’ne özellikle sindirim ve bağırsak sorunları yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Akın, "Bu eriğin özelliği çok saymakla bitmez. Özellikle sindirim ve bağırsak sorunu yaşayanlar, hatta hastanelerden yönlendirilen vatandaşlar çok geliyor. Bu yıl kendi bahçemden 2 ton rekolte bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Demirci’de hasadı başlayan Figani Efendi Eriği, taze ve kuru olarak tüketicilerle buluşurken, coğrafi işaret tesciliyle ilçenin geleneksel tarımsal değerlerinden biri olarak her geçen yıl daha fazla ilgi görmeye devam ediyor.