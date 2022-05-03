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2 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Mayıs 2022 reyting sonuçları

03.05.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı? Hangi yapım birinci oldu? sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Dün yayınlanan ve birçok izleyicisi bulunan programların, reyting sıralamasında kendilerine nerede yer bulduğu merak ediliyor. 2 Mayıs tarihinde yayınlanan Survivor kaçıncı sırada yer aldı? Peki, 2 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte reyting sonuçları.

2 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı! Hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Mayıs 2022 reyting sonuçları

2 Mayıs 2022 tarihli reyting sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, sevilen programların takipçileri tarafından merak edilmeye başladı. Dün akşam birçok izleyicisi bulunan Survivor'ın reytinglerde kaçıncı sırada yer aldığı merak edildi. Peki, 2 Mayıs 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım birinci oldu? İşte 2 Mayıs reyting sonuçları ve zirvede yer alan yapımlar.

2 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARINDA HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

2 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Survivor All Star”, 2. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada Atv’de yayınlanan yabancı sinema “Vanguard” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” 3.sırada “Survivor All Star”ın özeti yer aldı.

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