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2 metreden yere atarak test ettik! WD MyPassport GO taşınabilir SSD incelemesi

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 21.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Taşınabilir disklerin en büyük sorunlarından birisi, hiç şüphesiz taşınma esnasında başlarına gelebilecek dış etkiler neticesinde veri kaybının yaşanabilmesi ve belki de bir daha hiç çalışmamasıdır.

Western Digital'in bu tip senaryolara karşı cevabı ise bu videomuza konu olan WD MyPassport GO taşınabilir SSD.

Hem mekanik aksam yerine katı hal sürücüsü olması hem de kauçuk kaplı dış yüzeyi sayesinde 2 metre yüksekliğe kadar düşmeye karşı dayanıklılık vadediyor. Standart bir SSD hızı ile beraber gömleğinizin ön cebine sığacak kadar ufak olmasıyla "taşınabilir" kavramına yeni bir soluk getiren MyPassport GO incelememiz sizlerle.

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Anahtar Kelimeler:
WD MyPassport GO taşınabilir disk Western Digital taşınabilir SSD

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