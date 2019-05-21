2 metreden yere atarak test ettik! WD MyPassport GO taşınabilir SSD incelemesi

Western Digital'in bu tip senaryolara karşı cevabı ise bu videomuza konu olan WD MyPassport GO taşınabilir SSD.

Hem mekanik aksam yerine katı hal sürücüsü olması hem de kauçuk kaplı dış yüzeyi sayesinde 2 metre yüksekliğe kadar düşmeye karşı dayanıklılık vadediyor. Standart bir SSD hızı ile beraber gömleğinizin ön cebine sığacak kadar ufak olmasıyla "taşınabilir" kavramına yeni bir soluk getiren MyPassport GO incelememiz sizlerle.

Fragtist,western digital,western digital hard disk,western digital ssd,MyPassport,MyPassport GO,inceleme,harici disk,ssd,external,review,uygun fiyatlı,USB 3.0



