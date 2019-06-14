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2 metrelik yayın balığını gören bir daha baktı...

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YAŞAM  | 14.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulanan Kızılırmak nehrinde balıkçılar tam 2 metre boyunda yayın balığı tuttu.

2 metrelik yayın balığını gören bir daha baktı...

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak’ta avlanan balıkçıların oltasına 2 metre boyunda yaklaşık 65 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Sabahın erken saatlerinde avlanmaya çıkan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç’ın oltasına yayın balığı takıldı.

Balığı çıkartmakta zorlanan balıkçılar yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından balığı kıyıya çekebildi.

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Kızılırmak nehrinde 2 metrelik yayın balığını yakalayan Süleyman Kılıç ve Derya Kılıç yayın balığı ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir balıkçı yayın balığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
15 haziranda acılıyor yayın balığı yasagı yani tutmak alı koymak suç dur yavrulama dönemi
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