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2 Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

02.01.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor. Yarışmacılar 171. bölümde son ceket için ter dökecekler. Önlüğü alacak olan son ismi ise Şef Fatih Tutak belirleyecek. Peki, Şef Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi? İşte hakkında tüm merak edilenler...

2 Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak kimdir? Fatih Tutak kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Türkiye'nin ilk 2 Michelin yıldızlı restoranı ortağı ve şefi Fatih Tutak bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor. İzleyenlerine heyecan dolu bir akşam yaşatacak olan MasterChef'te son ceketin sahibini Şef Fatih Tutak belirlemiş olacak. Şef Fatih Tutak 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Tutak, ilk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı. İşte hakkında tüm merak edilenler...

2 MİCHELİN YILDIZLI ŞEF FATİH TUTAK KİMDİR?

Fatih Tutak 31 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk profesyonel eğitimini Bolu Mengen Aşçılık Okulu'nda aldı.

Şef Fatih Tutak

İstanbul’da doğup büyüyen Şef Fatih Tutak, çıraklığını yaptığı Paul Pairet ile yenilikçi mutfak kültürünü keşfettikten ve şehrin en iyi mutfaklarında çalıştıktan sonra, Pekin, Tokyo, Singapur, Kopenhag, Hong Kong ve Bangkok’taki global mutfakların derinliklerine indi.

Kopenhag'da, birçok kez San Pellegrino-Acqua Panna The World 50 Best Restaurants tarafından dünyanın en iyi restoranı seçilen Noma'da Rene Redzepi ile; Tokyo'da, modern Japon mutfağının en ünlü temsilcisi 3 Michelin yıldızlı Nihonryori Ryugin'de Şef Seiji Yamamoto ile birlikte ve Singapur'daki ikonik Marina Bay Sands'in mutfağında çalıştı.

Şef Fatih Tutak3

En son mutfak direktörü olduğu The Dining Room at The House of Sathorn hem San Pellegrino-Acqua Panna The Asia's 50 Best Restaurants 2017-2018 listesine hem de Michelin Guide 2018-2019 listesine girdi.

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