2 milyon dolara yazlık alması çok konuşulmuştu! Selin Ciğerci lüks yazlığından paylaştı

Sosyal medya paylaşımları ve değişimiyle sık sık adından söz ettiren Selin Ciğerci bir süredir yazlığında vakit geçiriyor. Zaman zaman Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki gibi isimleri de ağırlayan Ciğerci lüks yazlığından kareler paylaştı.

"Burası benim lunaparkım, evim" diyerek lüks evinin bahçesinden paylaşım yapan Ciğerci'ye yorum yağdı.

Ciğerci'nin bahçesini görenler "Tatil köyü gibi" yorumlarında bulundu.



Selin Ciğerci 2022 yılında kesenin ağzını açmış ve yeni evini tam 2 milyon dolara satın almıştı. Ciğerci yazlığını da kendi dekore etmişti.

