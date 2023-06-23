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  4. 2 milyon dolara yazlık alması çok konuşulmuştu! Selin Ciğerci lüks yazlığından paylaştı

2 milyon dolara yazlık alması çok konuşulmuştu! Selin Ciğerci lüks yazlığından paylaştı

23.06.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni imajı ve 15 kilo vermesiyle gündeme gelen Selin Ciğerci sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlarda bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda 2 milyon dolara Bodrum'da yazlık alması çok konuşulan Ciğerci lüks yazlığından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımları ve değişimiyle sık sık adından söz ettiren Selin Ciğerci bir süredir yazlığında vakit geçiriyor. Zaman zaman Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki gibi isimleri de ağırlayan Ciğerci lüks yazlığından kareler paylaştı.

"Burası benim lunaparkım, evim" diyerek lüks evinin bahçesinden paylaşım yapan Ciğerci'ye yorum yağdı.

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Ciğerci'nin bahçesini görenler "Tatil köyü gibi" yorumlarında bulundu.

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Selin Ciğerci 2022 yılında kesenin ağzını açmış ve yeni evini tam 2 milyon dolara satın almıştı. Ciğerci yazlığını da kendi dekore etmişti.

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