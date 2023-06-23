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Fiyatı 815 TL'ye düştü! Adidas Süre 10 Koşu Ayakkabısı'nda kaçırılmayacak fırsat

23.06.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster tempolu yürüyüşlerinizde isterseniz koşu yaparken tercih edebileceğiniz Adidas Süre 10 Koşu Ayakkabısı kısa süreliğine indirimde! Dayanıklı ve hafif olmasıyla öne çıkan ayakkabı, yüksek kaliteli malzemesi sayesinde "Bir kez alayım, uzun yıllar kullanayım." diye düşünenlere hitap ediyor. Eğer siz de kaliteli ve uzun ömürlü bir ayakkabı arıyorsanız adres belli!

Fiyatı 815 TL'ye düştü! Adidas Süre 10 Koşu Ayakkabısı'nda kaçırılmayacak fırsat

Ayaklarınızla tam uyumlu, rahat ve ekstra konfor sunan bir ayakkabı ile ayakta saatlerce vakit geçirseniz de kendinizi son derece enerjik hissetmeye devam edebilirsiniz. Kaliteli bir spor ayakkabı ayaklarınızı ağrıdan ve yorgunluktan korumanın yanı sıra duruşunuzu da destekler, vücut dengenizi sağlar. Hal böyle olunca kaliteli bir ayakkabı tercih etmek oldukça önemli. Eğer siz de yürüyüşten koşuya her türlü sportif aktivitenizde kullanabileceğiniz, sizi yormayacak, attığınız her adımda özgürlük hissi yaşatacak bir ayakkabı arıyorsanız; Adidas'ın Süre 10 modeliyle tanışmalısınız. Kısa süreliğine indirimde olan bu modeli kaçırmayın!

Her adımda özgürlük hissi: Adidas Süre 10 Koşu Ayakkabısı

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Adidas Süre 10 Koşu Ayakkabısı, koşu tutkunları için tasarlanmış bir ayakkabıdır. Hafif yapısı ve dayanıklı malzemeleri sayesinde uzun süreli koşular için idealdir. Ayakkabının üst kısmı, nefes alabilen bir file malzemesi ile kaplanmıştır ve ayaklara nefes aldırır. Orta kısmı, hafif ve esnek bir süspansiyon sistemi ile desteklenerek ayağın stabilitesini sağlar. Taban kısmı, özel bir zemin yapısı ile yere daha iyi yapışarak yüksek performans sunar. Ayakkabı; spor salonundaki antrenmanlarınızdan uzun yürüyüş ve koşularınıza, günlük kullanıma uygundur. En sevdiğiniz kıyafetlerinizle kombinleyip sportif tarzınıza hava katmak isterseniz, kaçırmayın deriz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Adidas kalitesini konuşmaya gerek yok."

  • "Çok beğendim severek giyiyorum. Teşekkürler."

  • "Hızlı sağlam kargo. Orijinal ürün, model olarak tavsiye ederim hafif rahat güzel bir model. Kendi numaranıza göre alın yeter."
Ürünü İncele

Bu içerik 23 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

Adidas'ın diğer modellerindeki indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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