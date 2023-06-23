Fiyatı 811 TL'ye düştü! FreeCamp Katlanır Kamp Masa'da indirim

Doğa ile iç içe olmayı sevenlerden, kısa tatillerinde kampa ya da pikniğe gitme planları yapanlardan mısınız? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Kampta, piknikte, sahilde kullanabileceğiniz, ister çanta gibi elinize takıp taşıyabileceğiniz isterseniz arabanızın bagajına atıp gideceğiniz yere götürebileceğiniz katlanır bir kamp masası doğada geçirdiğiniz saatleri daha keyifli hale getirecek. Yaz aylarında daha da gerekli bir hal alan katlanır kamp masası arayışınız varsa kamp tutkunlarının favori markası FreeCamp'ın sevilen masa modelindeki kısa süreli indirimi keşfetmeye ne dersiniz?

Sevdiklerinizle geçireceğiniz keyifli dakikaların eşlikçisi: FreeCamp 8812-C6045 Katlanır Masa, Kahve

Ürün özellikleri

Kolayca katlanır tasarıma sahip.

Alüminyum malzemesi sayesinde son derece hafif.

Dayanıklı kasasıyla darbelere karşı korumalı.

Ayakları ayarlanabilir.

Dört kişilik kullanım kapasitesine sahip.

Masa üstü yüzeyi MDF malzemeden üretilmiştir.

Taşıma çantasıyla birlikte gelir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tek kelimeyle muhteşem, kullanışlı bir masa. Çok fazla yorum olmadığı için tereddütle almıştım ama çok beğendim. Kurulumu aşırı basit ve boyutu çok ideal."

"Çok şık ve kullanışlı. Tavsiye ederim."

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