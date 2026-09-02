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2 milyon liralık altınla kuyumcuya geldi! Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi

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Yalova'da telefonda kendisini savcı olarak tanıtan kişinin isteği üzerine altınlarını bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, N.B'ye (81) kimliğinin terör örgütü tarafından kullanıldığını söyledi.

Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle kuyumcuya giden N.B, altınlarını bozdurmak istedi.

2 milyon liralık altınla kuyumcuya geldi! Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi 1

Kuyumcu Sinan İnci, N.B'nin sürekli telefonla görüşmesinden şüphelenince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede iş yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale ederek, N.B'yi dolandırılmaktan kurtardı.

2 milyon liralık altınla kuyumcuya geldi! Kuyumcunun dikkati dolandırıcılığı önledi 2

Kuyumcu Sinan İnci, gazetecilere N.B'nin sürekli telefon görüşmesi yapması üzerine ona bazı sorular sorduğunu ve dolandırıldığını anladığını belirterek, "112'yi aradık. Polis ekipleri gelerek hemen olaya müdahale etti. Yaklaşık 2 milyon civarında amcanın altını vardı. Sağ olsun emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk." diye konuştu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu dolandırıcı
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