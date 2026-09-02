Dünyanın öbür ucundan beyindeki çipi 109 milisaniyede kontrol ettiler!

Bilim insanları, kablosuz beyin çipleri alanında dikkat çeken bir deneye imza attı. ABD'nin Chicago kentinden gönderilen komutlarla Güney Kore'nin Daejeon kentinde bulunan bir beyin çipi kontrol edildi.

İnternet üzerinden Güney Kore'deki laboratuvar bilgisayarına ulaşan sinyal, buradan kablosuz olarak implanta aktarıldı. Yaklaşık 10 bin 596 kilometrelik mesafeye rağmen sistemin komutlara ortalama yanıt süresi yalnızca 109 milisaniye olarak ölçüldü.

Deney, bir beyin implantının farklı bir ülkeden kablosuz olarak çalıştırılabileceğini ortaya koydu.

ÇİP HEM İLAÇ VEREBİLİYOR HEM IŞIK YAYABİLİYOR

RAPIDO adı verilen sistem, Güney Kore'deki KAIST ve Yonsei Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildi.

Serbestçe hareket eden bir farenin taşıyabileceği kadar küçük olan implant, beyinde iki farklı işlevi yerine getirebiliyor. Cihaz, küçük bir kanal aracılığıyla beynin belirli bir bölgesine madde verebilirken, üzerindeki minyatür LED sayesinde ışık da yayabiliyor.

İki işlev birbirinden bağımsız şekilde kontrol edilebiliyor. Sistem ayrıca belirlenen zamanlarda otomatik olarak çalışacak şekilde programlanabiliyor.

Çipin yeniden doldurulabilir bir hazneye sahip olması ise uzun süreli deneylerin yeni bir ameliyata gerek kalmadan sürdürülmesine imkan sağlıyor.

FARELER ÜZERİNDE KOKAİN DENEYİ YAPILDI

Araştırmacılar, sistemi uzaktan kontrol etmeyi başardıktan sonra çipin işlevlerini fareler üzerinde test etti.

İlk deneyde implantın ilaç verme özelliği incelendi. Farelerin beynindeki ödül mekanizmasıyla ilişkili nucleus accumbens bölgesine farklı miktarlarda kokain verildi.

Farklı dozların farelerin hareketlerinde değişikliklere yol açtığı görüldü. Benzer sonuçların çipin yerleştirilmesinden iki, üç ve dört hafta sonra yapılan deneylerde de tekrarlanması, sistemin uzun süre boyunca kontrollü dozlar verebildiğini gösterdi.

Araştırmacılar, deneyin kokain bağımlılığını tedavi etmeye yönelik olmadığını özellikle belirtti.

IŞIKLA FARELERİN DAVRANIŞLARINI İNCELEDİLER

İkinci deneyde ise implantın yaydığı ışığın farelerin öğrendikleri tercihler üzerindeki etkisi araştırıldı.

Bu aşamada, belirli hücrelerin ışığa tepki vermesini sağlayan optogenetik yönteminden yararlanıldı. Kokain bu kez implant üzerinden değil, farelerin karın bölgesine enjekte edildi.

Kokain verilen ve ışık uygulanmayan farelerin, daha sonra uyuşturucuyla ilişkilendirdikleri bölmeyi tercih ettiği görüldü.

Buna karşılık implanttan yayılan ışıkla RhoA adı verilen sinyal yolu etkinleştirilen farelerde aynı tercih oluşmadı.

Araştırmacılara göre sonuçlar, belirli sinirsel müdahaleler ile davranışlar arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin incelenmesinde bu teknolojinin kullanılabileceğini gösteriyor.

Çalışmanın başındaki KAIST elektrik mühendisi Jae-Woong Jeong, sistemin hayvanlara tekrar tekrar müdahale edilmesine gerek kalmadan uzun süreli ilaç ve optik uygulamaların yapılmasına imkan sağlayabileceğini belirtti.