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  4. 2 Rus havaalanında 5 bin canlı sülüğü yurt dışına çıkarmaya çalıştı... X-ray'de her şey ortaya çıktı!

2 Rus havaalanında 5 bin canlı sülüğü yurt dışına çıkarmaya çalıştı... X-ray'de her şey ortaya çıktı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.11.2024 12:35
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İstanbul Havalimanı'nda yapılan x-ray kontrolleri sırasında, yolcuların valizlerinde 5 bin adet canlı tıbbi sülük bulundu. Rusya vatandaşı iki kişi, nesli tehlikede olan bu sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemeyince, 8.34 kilogramlık sülüklere el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan şahıslara toplamda 2.6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

2 Rus havaalanında 5 bin canlı sülüğü yurt dışına çıkarmaya çalıştı... X-ray'de her şey ortaya çıktı!

Havalimanında kontroller sırasında, 2 valiz dolusu canlı sülük bulundu! Açıklama, İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından geldi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Memurları tarafından, 18 Kasım 2024 tarihinde yolcuların beraberinde getirdiği valizler aranırken ortaya garip görüntüler çıktı. x-ray cihazında yapılan kontrolleri sırasında, 2 valiz içerisinde canlı tıbbi sülük bulundu.

Durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine bildirildi.

ISTANBUL---RUS-YOLCULARIN-VALIZINDEN-5-B_427817_126218

SÜLÜKLER İÇİN GEREKLİ BELGELERİ İBRAZ ETMEDİLER

Kontrol görevlilerince yapılan incelemelerde, Rusya vatandaşı iki kişinin, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altına alınan tıbbi sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemedikleri tespit edildi.

ISTANBUL---RUS-YOLCULARIN-VALIZINDEN-5-B_427818_126218

BEŞ BİN ADET SÜLÜK

Bunun üzerine, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yaklaşık 5 bin adet toplam 8.34 kilogramlık tıbbi sülüğe el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan 2 Rus vatandaşı hakkında toplamda 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

ISTANBUL---RUS-YOLCULARIN-VALIZINDEN-5-B_427819_126218

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sülük havalimanı rus
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