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2 saat boyunca kalbi duran 7 çocuk ölümden döndü

BBC BBC
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2011'de Danimarka'da düzenlenen bir okul gezisi felaketle sonuçlanmıştı. 7 çocuğun kalpleri saatlerce durmuş sonra hayata mucize eseri geri döndürülmüşlerdi.

Doğudaki Zealand adasında bulunan Praesto Fiyortu'na 2 öğretmen eşliğinde tekneyle açılan 13 çocuk, aşırı rüzgâr nedeniyle alabora olan tekneyle sulara gömüldü.

Su sıcaklığının 2 derece olduğu bölgede çocuklar karadan yüzlerce metre uzaktaydı.

Suyun bu kadar soğuk olması 7 çocuğun kalplerinin birkaç saat boyunca durmasına neden oldu.

Ancak çocukların tümü olaydan altı saat sonra hayata geri döndürülmüştü.

Olayda, öğretmenlerden biri boğularak hayatını kaybetti.

İşte ölümden dönen 7 çocuğun hikâyesi.

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Anahtar Kelimeler:
ölüm aşırı rüzgar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
öldürmeyen Allah öldğrmüyor.
cok etkileyici inanılmaz bir olay
Enteresan vaybeee!! iki tane şaşma ünlemi
beyin hasarı olmamışmı benyin 5-10 dk oksijensiz kalsın hasar olusuyor normalde
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