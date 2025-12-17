Louvre Müzesi'nde grev! Bir süre daha kapalı olacak

Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim'deki büyük soygunun ardından şimdi de personelin çalışma şartları ve maaş talepleriyle ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle yeniden gündemde. Her gün yerel saatle 09.00'da açılan müze, personelin maaş ve çalışma şartları ile ilgili şikayetlerini gerekçe göstererek başlattığı grev nedeniyle Pazartesi ziyarete açılmamıştı. Her Salı ziyarete kapalı olan müze bu sabah saatlerinde de grevin uzatılıp uzatılmamasını görüşmek üzere kapılarını açmadı. Müzenin açılmaması nedeniyle sabahın erken saatlerinde müze önünde uzun kuyruklar oluştu.

MÜZE BİR SÜRE DAHA KAPALI OLACAK

Dünyanın en fazla ziyaret edilen müzelerinin başında gelen Paris'teki Louvre Müzesi çalışanları, daha sonra grevin uzatılması yönünde oy kullandı. Çalışanlar, oy birliğiyle Pazartesi günü başlayan maaş ve çalışma koşulları grevini uzatma kararı aldı. Müze ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Sendikalar, Louvre çalışanlarının aşırı iş yükü altında ve kötü yönetildiğini belirterek, daha fazla personel alımı, maaş artışları ve harcamaların yeniden yönlendirilmesini talep ediyorlar.

Ekim ayında hırsızların 88 milyon euro (103,14 milyon dolar) değerindeki kraliyet mücevherlerini çalmasıyla yoğun eleştirilere maruz kalan Louvre Müze Müdürü Laurence des Cars, Çarşamba öğleden sonra Fransız Senatosu'nun sorularını yanıtlayacak.