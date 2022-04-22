Sayfa konuğu Bora Gencer ve babası İlham Gencer, 22 Nisan Cuma günü ekrana gelen program sebebiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki 2. Sayfa konuğu Bora Gencer kimdir? Bora Gencer nereli ve kaç yaşında? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

BORA GENCER KİMDİR?

Bora Gencer, 14 Nisan 1965‘te İstanbul‘da doğdu.

Bora Gencer'in babası Caz piyanisti İlham Gencer‘dir.

Bora Gencer babasının da etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı.

Bora Gencer, enstrüman olarak piyanoyu sevmesine karşın keman bölümüne yazıldı. Konservatuardan mezun olmasının ardından babasının teklifiyle birlikte profesyonel müzik hayatına başladı.

Türkiye‘nin nezih mekanlarında ve konser salonlarında yüzlerce programlar gerçekleştirdi.

Bora Gencer'in annesi 1991'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. 1994 yılında Halis Bütünley ve Garo Mafyan ile tanışan Bora Gencer, 1995yılının ilk aylarında Mega Müzik imzalı “Öptüm Seni Şeker” isimli ilk albümünü çıkardı.

İşte Bora Gencer'in albümleri:

Öptüm Seni Şeker 1995

Bir Allah Bilir 1999

Baştan Çıktım 2001

Aşık Oldum 2007

Ayaz 2018



