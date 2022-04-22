İlham Gencer, 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, oğlu Bora Gencer ile birlikte konuk olduğu 2. Sayfa programında şarkılarını seslendirip Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını cevaplayıp magazin gündemini yorumladı. İlham Gencer kimdir? 2. Sayfa konuğu İlham Gencer nereli ve kaç yaşında? Kaç evlilik yaptı? sorularının yanıtına ve ünlü şarkıcının biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLHAM GENCER KİMDİR?

İlham Gencer'in tam adı Bozkurt İlham Gencer'dir.

İlham Gencer 27 Ağustos 1926'da İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü isim, caz piyanisti, şarkıcıdır.

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan Gencer ülkede caz müziğinin yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınan Gencer hâlâ aktif olarak şarkı söylemektedir.

İLHAM GENCER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

96 yaşındaki İlham Gencer İstanbulludur. İşte İlham Gencer'şn plakları:

"Bak Bir Varmış Bir Yokmuş", 1961. 78 devirli bu taşplakta kendisine "Karakediler" vokal grubu eşlik ediyordu.

"Zamane Kızları", 1965. Altın Mikrofon yarışması finalisti olan şarkı, 45'lik plak olarak Hürriyet gazetesi tarafından bastırtıldı.

"Volare", 45'lik vinil plak, T.C. Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı'nın Milano'da bastırttığı plak.

"Yalnız Tek Bir Gece / Ne Olur Yapma", Odeon plak. 45'lik vinil.

“Bir Yaşayan Çınar”, 28 Nisan 2009. Elenor Plak. (Sanat yaşamının 60. yılı vesilesiyle yayımlandı)

İLHAM GENCER KAÇ EVLİLİK YAPTI?

İlham Gencer, 1953 yılında şarkıcı Ayten Alpman'la evlenmiştir.

İlham Gencer ile Ayten Alpman 1961 yılında boşandılar.

İlham Gencer, ikinci evliliğini ise Necla Gencer'le yapmıştır.

İlham Gencer'in Bora Gencer, Ayşe Gencer ve İlhan Gencer adlarında 3 çocuğu vardır.



