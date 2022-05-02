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2. Sayfa konuğu Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli ve kaç yaşında? Evli mi?

02.05.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa'nın konuğu Ekin Uzunlar, bayram özel programı dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2. Sayfa, 2 Mayıs Pazartesi sabahı Ramazan Bayramı'na özel olarak banttan yayınlandı. Peki 2. Sayfa konuğu Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli ve kaç yaşında? Evli mi? İşte detaylar...

2. Sayfa konuğu Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli ve kaç yaşında? Evli mi?
  1. Sayfa'nın konuğu Ekin Uzunlar, programın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu programın diğer konukları ise Seçil Gür ve Mehtap Yılmaz. Peki 2. Sayfa konuğu Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli ve kaç yaşında? Evli mi? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

EKİN UZUNLAR KİMDİR?

Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında doğdu.

Ekin Uzunlar'ın babası Arnavut göçmenidir, annesinin ise Çaykaralı olduğu bilinmektedir.

Ekin Uzunlar, küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir.

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