Yeşilçam'ın masum güzeliydi! Sevda Aktolga son haliyle gündemde! Görenler tanıyamadı

Şaban Oğlu Şaban, Gülen Gözler ve Hababam Sınıfı filmlerindeki karakterleri ile hafızalara kazınan Sevda Aktolga, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran isimlerden biri. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Aktolga, son olarak Sevda Mecburi İstikamet filminde rol aldı.

Uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam süren Sevda Aktolga Muğla'da yaşamını sürdürüyor.

1957 yılında dünyaya gelen Hababam Sınıfı’nın cimcime kızı Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü mezunudur.

Türk sinemasında çeşitli sinema filmlerinde rol alan ünlü isim, ilk olarak rine 1975 yılında İnsan Avcısı filminde oynadı.

Yeşilçam’ın masum güzeli, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde adeta paylaşılamayan biriydi.

Unutma Beni dizisinde Güler karakterini canlandıran usta oyuncu Çağan Irmak imzalı Sevda Mecburi İstikamet filminde Selçuk Yöntem ve Selin Şekerci gibi isimlerle çalıştı.

YORUM YAĞDI

Aktolga şimdi de son haliyle gündem oldu. Ünlü ismin sosyal medya üzerinden paylaştığı karelerine; 'Gülüşü değişmemiş', 'Yıllar acımamış', 'Resmen tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.