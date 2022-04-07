Türk Sanat Müziği şarkıcısı Safiye Soyman, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Hayat arkadaşı Faik Öztürk ile ilgili de açıklamada bulunan ünlü şarkıcı yine gündem oldu. Bu kapsamda 2. Sayfa konuğu Safiye Soyman kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Safiye Soyman ile Faik Öztürk evli mi? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Ünlü sanatçının hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

2. SAYFA KONUĞU SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

3 Mart 1961, Bolu doğumlu Safiye Soyman 61 yaşındadır. Liseyi bitirdikten sonra müzik dersleri alıp radyo sınavlarına giren Soyman, sınavları kazandı. 6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalıştı ve bir gün gazinocular kralı Fahrettin Aslan’dan teklif aldı. 35 yaşında Maksim'de sahne aldı ve ardından, memuriyetten istifa edip şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı.

Safiye Soyman'ın ilk evliliğinden Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu bulunuyor. Ünlü şarkıcı 1999'dan beri iş adamı Faik Öztürk ile birlikte yaşıyor. Neden evlenmedikleriyle alakalı Safiye Soyman şu yanıtı vermişti: "Boşanmamak için evlenmiyorum, çünkü engelli bir oğlum var. Evlenmememde oğlumun etkisi büyük. Ancak ben ne metres hayatı yaşıyorum, ne de nikâhsız çocuk yapıyorum. Kimsenin üstüne kuma da gitmedim. Bu tartışmadan sonra olan bana oldu."

SAFİYE SOYMAN'NIN ALBÜMLERİ

2020 - Nerede Kalmıştık

2016 - Bir Yorum da Benden

2014 - İşte Benim Dünyam

2012 - Alaturka Şarkılar & İstanbul Olmaz Olsun

2010 - Safiye Soyman - İlahiler

2008 - İkinci Bahar

2008 - Herkes Dinlesin

2006 - Yine Benden Dinleyin

2004 - Birde Benden Dinleyin

2002 - Hani Gittin Ya

1998 - Sevenler Gece Ağlar

1997 - Sen Gittin Mi Ben Ölürüm

1995 - Söz Veriyorum

1993 - Aşk Olsun Sana

1992 - Bahse Girerim

1990 - Hesabım Var

SAFİYE SOYMAN'NIN SİNGLE'LARI

2020 - "Merhem"

2020 - "İlle de Sen"

2020 - "İkimiz Bir Fidanız"

2019 - "İkimiz Bir Fidanız" (feat. Faik Öztürk)

2019 - "Özüme Döndüm Ben"

2018 - "Ya Ben Anlatamadum" (feat. Faik Öztürk)

2017 - "Harmadan Gel"

2017 - "Erik Dalı"

PROGRAMLAR

2006 - Sabahlara Şenlik

2008 - Hep Seni Aradım

2012 - Safiye & Faik Trende

2014 - Pişir Yedir Kazan (Jüri)

2017 - Dünya Güzellerim

2018 - Demet Akbağ ile Çok Aramızda

2021 - Gelinim Mutfakta

SAFİYE SOYMAN İLE FAİK ÖZTÜRK EVLİ Mİ?

Safiye Soyman ile Faik Öztürk 1999 yılından bu yana birlikte. Çift, resmi nikah yapmadı.

FAİK ÖZTÜRK VE SAFİYE SOYMAN NEDEN EVLENMİYOR?

Safiye Soyman, Faik Öztürk'le neden evlenmediklerine ilişkin soru üzerine şu açıklamayı yapmıştır:

"Boşanmamak için evlenmiyorum, çünkü engelli bir oğlum var. Evlenmememde oğlumun etkisi büyük. Ancak ben ne metres hayatı yaşıyorum, ne de nikâhsız çocuk yapıyorum. Kimsenin üstüne kuma da gitmedim. Bu tartışmadan sonra olan bana oldu."

FAİK ÖZTÜRK KİMDİR?

Astsubay çocuğu olduğu için farklı illerde ikamet eden Faik Öztürk,13 Nisan 1962'de Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğdu. Çankaya Lisesi'nde okudu ve liseyi yarım bıraktı. Sonrasında bir fabrikada temizlik işine girdi. Bir buçuk sene sonra muhasebeye geçiş yaptı. 1982'de oradan ayrılırken, fabrikanın genel müdür yardımcısıydı.

59 yaşındaki Faik Öztürk, "Gönül Türküleri" adlı albümünden elde ettiği geliri şehit ailelerine armağan etti. İkinci albümün gelirini ise kekemelere bağışladı. Ankara'da bazı işletmelerin sahibi olan Öztürk ayrıca Dünya Bankası finanslı, yurt dışına ihraç işler yapmaktadır. Bazı firmaların Türkiye temsilcisi olarak askeriyeye malzeme teminleri yapan Öztürk, Ankara Ticaret Odası'nda 3 dönemdir meclis üyeliği yaptı.

