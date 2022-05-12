2. Sayfa konuğu Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak nereli ve kaç yaşında? Albümleri nelerdir?

Sayfa konuğu Züleyha Ortak, yaptığı açıklamalar sonrası merak konusu oldu. programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda 2. Sayfa'nın konuğu Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

2. SAYFA'NIN KONUĞU ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züeyha Ortak, 1987 yılındsa İstanbul'da doğdu. Hem şarkıcı hem de program sunuculuğu yapan Züleyha Ortak,Ağustos 2015 tarihinden Ocak 2016'ya kadar TRT 1'de ekrana gelen İyi Fikir programını sunmuştur.

Kariyerine bir halk müziği solisti olarak başlamış olsa da bundan çok önce Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okumuştur. Bu esnada, bir yandan hem yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi almış hem de ilk ustası Zülfü Livaneli'nin yanında asistanlık yapmaya başlamıştır.

ZÜLEYHA ORTAK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki ünlü şarkıcı Züleyha Ortak İstanbulludur.

ZÜLEYHA ORTAK ALBÜMLERİ NELERDİR?

Züleyha Ortak albümleri:

Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları - (2010)

Benden - (2012)

