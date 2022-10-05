Aydemir Akbaş, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ünlü oyuncu, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Peki, 2. Sayfa'nın konuğu Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses nasıl tanıştı?

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Aydemir Akbaş, Arnavut asıllıdır.

Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Aydemir Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yapmıştır.

Aydemir Akbaş, gazeteciliği bıraktıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalışmıştır.

Çok sayıda filmde oynamıştır ve Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

2. SAYFA KONUĞU AYDEMİR AKBAŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aydemir Akbaş 86 yaşındadır ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Arnavut kökenlidir.

AYDEMİR AKBAŞ VE İBRAHİM TATLISES NASIL TANIŞTI?

Aydemir Akbaş ve İbrahim Tatlıses uzun zamandır arkadaş. Aydemir Akbaş, daha önce katıldığı programda özel hayatına ve İbrahim Tatlıses’e dair dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Akbaş "İbrahim’in programına gidiyordum. Seyrantepe’ye gelince şoföre ‘dön geri’ dedim. 35 yıllık dostluğumuzda İbrahim’i sadece vurulduğu gece izlemeye gitmemiştim. Eve geldim yattım, olay oldu. Eğer gitseydim ben de o arabada olacaktım. " ifadelerini kullanmıştı.

AYDEMİR AKBAŞ EVLİ Mİ?

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.



