2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir? Yeliz Yeşilmen nereli ve kaç yaşında, evli mi?

Yeliz Yeşilmen 6 Ekim 2022 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programına konuk olması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak edildi. Ünlü oyuncu, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Peki, 2. Sayfa'nın konuğu Yeliz Yeşilmen kimdir? İşte Yeliz Yeşilmen'in hayatı ve biyografisi...

YELİZ YEŞİLMEN KİMDİR?

Yeliz Yeşilmen, 17 Aralık 1978 yılında Adana’da dünyaya geldi. 1.65 metre boyunda ve 67 kilo olan Yeliz Yeşilmen, Mehmet Ali Erbil Çarkıfelek programı ile tanındı. Fotomodellik de yapan Yeliz Yeşilmen, Aşkım Aşkım dizisiyle oyunculuk kariyerine başladı.

İki çocuk annesi olan Yeliz Yeşilmen, 2004 yılında Tat Beni, 2006 yılında Elemtere Fiş ve 2009 yılında Fıstık Çıkı Çıkı albümlerini çıkardı ve 2004 - 2009 yılları arasında şarkıcılık yaptı.

YELİZ YEŞİLMEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Adanalı oyuncu Yeliz Yeşilmen; Çarli İş Başında, Vaka-i Zaptiye, Pembe Patikler, Şöhretler kebapçısı, Biz Boşanıyoruz, Avrupa Yakası, 3. Tür, Belalı Baldız, Aynı Çatı Altında, Evimin Erkeği ve Altın Kızlar dizilerinde de rol aldı.

