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2. Sayfa'nın konuğu Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

14.03.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Sayfa'ya konuk olan ünlü şarkıcı Züleyha Ortak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayan sevilen şarkıcı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki 2. Sayfa'nın konuğu Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

2. Sayfa'nın konuğu Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir?

Züleyha Ortak, TV 8'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Programda, Yıldız Tilbe'nin sokak köpekleri ile yaptığı açıklamalara da değinildi. Bu kapsamda 2. Sayfa'nın konuğu Züleyha Ortak kimdir? Züleyha Ortak nereli ve kaç yaşında? Şarkıları nelerdir? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

2. SAYFA'NIN KONUĞU ZÜLEYHA ORTAK KİMDİR?

Züeyha Ortak, 1987 yılındsa İstanbul'da doğdu. Hem şarkıcı hem de program sunuculuğu yapan Züleyha Ortak,Ağustos 2015 tarihinden Ocak 2016'ya kadar TRT 1'de ekrana gelen İyi Fikir programını sunmuştur.

Kariyerine bir halk müziği solisti olarak başlamış olsa da bundan çok önce Marmara Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünde okumuştur. Bu esnada, bir yandan hem yarı zamanlı konservatuarda müzik eğitimi almış hem de ilk ustası Zülfü Livaneli'nin yanında asistanlık yapmaya başlamıştır.

ZÜLEYHA ORTAK NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

35 yaşındaki ünlü şarkıcı Züleyha Ortak İstanbulludur.

ZÜLEYHA ORTAK ŞARKILARI NELERDİR?

Züleyha Ortak şarkıları:

Etnik Dillerde Livaneli Şarkıları - (2010)
Benden - (2012)

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